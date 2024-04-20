قتيل ومصابون في هجوم العراق .. وأميركا تنفي صلتها

وطنا اليوم_أعلنت القيادة العسكريّة الأميركيّة في الشرق الأوسط، أنّ الولايات المتحدة “لم تنفّذ أي ضربات” في العراق، بحسب واشنطن تايمز.

وكتبت ¡ غارات جوّية في العراق اليوم، هذه المعلومات خاطئة”، وذلك في إشارة منها إلى “القصف” الذي استهدف قاعدة عسكريّة في وسط العراق وأسفر عن سقوط قتيل وجرحى.

وكان أعلن رئيس اللجنة الأمنية في الحكومة المحلية لمحافظة بابل وسط العراق، مهند العنزي، مقتل عنصر من الحشد الشعبي وإصابة 6 آخرين بينهم جندي عراقي، حصيلة انفجار داخل قاعدة الحشد الشعبي.

واستبعد العنزي، في بيان صحافي أن يكون استهداف القاعدة جاء بسبب قصف لطيران مسير، مشيرًا إلى أنّ الأدلة تؤكد أنّ الانفجار جاء نتيجة قصف صاروخي.