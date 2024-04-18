وزارة التنمية: ضبط متسول دخله 930 دينارا ويمتلك سيارتين

وطنا اليوم– ضبطت لجان مكافحة التسول في مدينة الزرقاء، اليوم الجمعة، متسوّلًا، بحوزته مبلغ 235 دينارًا، حيث جرى تحويله إلى الجهات المختصة، لإجراء المقتضى القانوني، وفق بيان صحفي صادر عن وزارة التنمية الإجتماعية.

وذكرت الوزارة، أنه بعد التدقيق على الحالة تبين، أن المتسول يمتلك سيارتين حديثتين، ولديه دخل شهري يقدر بـ930 دينارًا.

ولفتت الوزارة، إلى أن المتسولين يلجؤون إلى إستغلال عاطفة المواطنين، مؤكدة أنها تعول على وعي المواطنين في عدم مساعدة المتسولين، وتوجيه مساعداتهم إلى الجهات الخيرية العاملة في المملكة، لضمان وصولها إلى مستحقيها من الفقراء والمحتاجين.

ودعت، المواطنين إلى الإبلاغ عن أية حالات تسوّل في مناطق المملكة كافة، من خلال الإتصال على الخط الساخن وتطبيق الواتس آب الخاص بمكافحة التسوّل على الرقم (0793344330)، ليصار إلى ضبطهم بالتعاون مع الجهات الرسمية الشريكة، من خلال الكوادر المنتشرة على مدار الساعة في أنحاء المملكة كافة.