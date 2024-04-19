وفاة أردني اثر تدهور شاحنة محملة بالأغنام في السعوديه

وطنا اليوم:توفي مواطن أردني، الجمعة، في حادث تدهور شاحنة محملة بالأغنام في المملكة العربية السعودية.

وقال رئيس لجنة الإنسانية والطوارئ في ملتقى النشامى للجالية الأردنية في السعودية، هيثم خطاب، الجمعة، إن الشاحنة تعرضت لحادث تدهور في منطقة طريف باتجاه عرعر، مما أدى إلى وفاة سائقها الأردني.

وأضاف خطاب أن أشقاء المتوفى حضروا إلى السعودية لإتمام نقل جثمانه إلى الأردن.