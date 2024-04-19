بعد توقف جميع آبار المياه.. بلدية غزة توجه مناشدة عاجلة

وطنا اليوم:وجهت بلدية غزة “مناشدة عاجلة”، تدعو فيها كافة الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لتوفير الوقود لإعادة تزويد المياه للمواطنين وإنقاذ السكان من حالة العطش الشديد والأزمات الصحية والبيئة الناجمة عن انقطاع المياه.

وقالت بلدية غزة، في مناشدتها: إن جميع آبار المياه في المدينة قد توقفت بشكل كلي منذ ما يزيد عن 10 أيام بسبب نفاد كميات الوقود الشحيحة.

وحذرت من أن المدينة تعيش الآن حالة من العطش الشديد بسبب انقطاع المياه لاسيما مع استمرار توقف ضخ المياه من خط “ميكروت” منذ 9 أكتوبر من العام الماضي وتدمير محطة التحلية بالكامل في شمال المدينة.

كما أشارت إلى أنّ الأزمة بلغت ذروتها حالياً مع بدء ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدعومة من الولايات المتحدة وأوروبا، ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 195 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 بالمئة من السكان.