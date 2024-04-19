بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الصفدي يبلغ نظيره الإيراني ضرورة عدم خرق أجواء الأردن

منذ 19 ثانية
الصفدي يبلغ نظيره الإيراني ضرورة عدم خرق أجواء الأردن

وطنا اليوم:أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعة، ضرورة خفض التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة،
وأعاد التشديد على أن الأردن لن يسمح بإحالته ساحة صراع بين إيران وإسرائيل وتعريض أمنه وسلامة مواطنيه للخطر.
وأكد الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، بعد أنباء عن هجمة إسرائيلية ضد إيران، على أن الأردن لن يسمح بخرق الأجواء الأردنية من قبل إيران أو إسرائيل.
وأبلغ الصفدي نظيره الإيراني ضرورة عدم خرق أجوائه، مشيراً إلى أن الأردن لم ولن يسمح لإسرائيل خرق أجوائه في استهداف إيران، ولن يسمح لإيران خرق أجوائه أيضاً.
وشدد الصفدي على أن التصعيد الحالي لا يخدم إلا بدفع الانتباه بعيد عن العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي يجب أن يكون وقفه الأولوية التي تتكاتف من أجلها جميع الجهود.
وقال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تحترم الأردن وحريصة على أمنه وعلى أمن المنطقة.
وكان الصفدي قال، في تغريدة على حسابه على منصة “X” اليوم، إن التصعيد الإقليمي خطر يجب منعه. وأضاف “ندين كل الأعمال التي تدفع نحو حرب إقليمية. يجب وقف التصعيد الإسرائيلي-الإيراني، ويحب أن تبقى الجهود والتركيز على إنهاء العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة”.
وأكد الصفدي أن “هذه هي الأولوية الآن”، ولا يجب السماح بدفع انتباه العالم بعيداً عن العدوان الإسرائيلي على غزة وجهود وقفه فورياً.
وكان الصفدي التقى اللهيان على هامش اجتماعات مجلس الأمن في نيويورك.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:14

جماعتان متطرفتان تدعوان لتقديم قرابين في الأقصى

19:09

الإفراج عن 16 موقوفاً إدارياً في محافظة العاصمة

17:00

“وطنا اليوم” تقطع الشك باليقين وترصد بالفيديو ظهور كلي لتمساح ضخم في نهر اليرموك

16:52

شهيد وإصابة 4 جنود للاحتلال خلال اشتباكات مخيم نور شمس

16:47

وفاة عشريني غرقًا بسد وادي العرب

16:41

الحكومة الإثيوبية تستفز مصر بتصريح جديد

16:34

لوفتهانزا تلغي رحلاتها إلى تل أبيب وأربيل

16:08

50 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

15:56

الأردن يتأثر بكتلة هوائية حارة الأسبوع القادم

15:40

شخصيات وطنية واقتصادية على مائدة إفطار السديري

15:35

الأمن يدعو إلى تجنب السلوكيات الخاطئة أثناء التنزه

15:03

لافروف: أبلغنا إسرائيل عبر القنوات الدبلوماسية بعدم رغبة إيران في التصعيد

وفيات
وفيات الجمعة 19-4-2024وفيات الخميس 18-4-2024ابنة شقيق الزميل محمد الصلاحات في ذمة اللهالوزير المتطرف بن غفير يدعو لإعدام الأسرى الفلسطينيينوفيات الأربعاء 17-4-2024