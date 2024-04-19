جماعتان متطرفتان تدعوان لتقديم قرابين في الأقصى

وطنا اليوم:أعلنت جماعة “العودة إلى جبل الهيكل” المتطرفة تخصيص مكافآت مالية بقميه 50 ألف شيكل لمن ينجح في تهريب وذبح القرابين داخل الحرم القدسي في عيد الفصح اليهودي، والذي يوافق يومي الأحد والاثنين القادمين، كما خصصت مكافآت مالية أخرى لمن يحاول تهريب القربان ويفشل.

كما دعت إحدى جماعات الهيكل المتطرفة (حوزريم لهار) أنصارها إلى التجهز لذبح قربان عيد الفصح اليهودي في المسجد الأقصى يومي الأحد والاثنين قبيل العيد.

ونشرت الجماعة إعلانين لحدثين مرتبطين، أولهما يوم الأحد القادم (21 أبريل/نيسان)، والذي يتضمن التجمع صباحا في مستوطنة كوخاف يعكوف شمالي القدس، والانطلاق بصحبة القربان الحيواني نحو القدس المحتلة.

أما الإعلان الثاني فتضمن دعوة علنية لذبح ذلك القربان (عنزة أو خروفا عمرهما أقل من عام) داخل المسجد الأقصى، عشية عيد الفصح، وتحديدا يوم الاثنين (22 أبريل/نيسان).