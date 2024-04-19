الإفراج عن 16 موقوفاً إدارياً في محافظة العاصمة

وطنا اليوم:أفرج محافظ العاصمة ياسر العدوان، الجمعة، عن 16 موقوفا إداريا، كان قد أعيد توقيفهم من قبل المحافظ، على خلفية المشاركة في اعتصامات نفذت الفترة الماضية قرب سفارة الاحتلال في منطقة الرابية، بحسب عضو لجنة الحريات العامة في نقابة المحامين المحامي مالك الطهراوي.

ورجح الطهراوي في تصريح أن يتم الإفراج عن باقي الموقوفين على خلفية اعتصامات الرابية، خلال اليومين المقبلين.

وقال الطهراوي “إن الموقوفين هاتفوا عائلاتهم صباح الجمعة لتقديم كفالات لإخلاء سبيلهم لدى محافظة العاصمة، وهذا ما تم”، مشيرا إلى أن صدور الموافقة على إخلاء سبيل الموقوفين تزامنت بالعطلة الأسبوعية.

وأمضى المفرج عنهم مدد توقيف بحسب الطهراوي، تراوحت مدة التوقيف ما بين أسبوعين الى ثلاثة أسابيع.

وأضاف الطهراوي أن محكمة صلح جزاء عمان، كانت في وقت سابق، أخلت سبيلهم بكفالة عدلية، خلال مثولهم امامها، الا انه جرى اعادتهم للمحافظ، الذي قرر توقيفهم على قانون خلفية قانون منع الجرائم.

ووفقا للطهراوي، كان المفرج عنهم، نفوا التهم التي أسندت إليهم من قبل المدعي العام، وهي: التجمهر غير المشروع، التحريض على التجمهر غير المشروع وإقلاق الراحة العامة.

وبذلك يرتفع عدد الموقوفين إداريا المفرج عنهم خلال 48 ساعة إلى 33 شخصا فيما ينتظر قرابة 20 آخرين الموافقة بطلبات إخلاء السبيل