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شهيد وإصابة 4 جنود للاحتلال خلال اشتباكات مخيم نور شمس

منذ 38 ثانية
شهيد وإصابة 4 جنود للاحتلال خلال اشتباكات مخيم نور شمس

وطنا اليوم:اقتحمت قوات الاحتلال مخيم نور شمس بطولكرم في الضفة الغربية، وجرت اشتباكات أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة 4 عسكريين إسرائيليين بينهم ضابط.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن ضابطا و3 جنود أصيبوا خلال عملية للجيش الإسرائيلي بمخيم نور شمس بطولكرم شمال غربي الضفة الغربية.
وقالت مصادر إسرائيلية إن اثنين منهم جراحهم خطيرة بعد اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في المخيم.
من جانبها أفادت كتائب شهداء الأقصى في طولكرم بأنها تخوض اشتباكات مع جنود إسرائيليين في مخيم نور شمس بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة محققين إصابات مباشرة.
وقد استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم بعد اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين وسُمع دوي انفجارات، وسط استمرار حظر للتجوال منذ أمس.
وقالت قناة الأقصى نقلا عن مصادر عائلية إن الشاب سليم غنام استشهد برصاص الاحتلال خلال الاقتحام المستمر لمخيم نور شمس بطولكرم، وهو شقيق الشهيدين عامر وأحمد غنام اللذان استشهدا في اجتياح المخيم في 19 أكتوبر/تشرين الأول.
وقال مصدر إن جرافات الاحتلال دمرت عدة منازل وبنًى تحتية داخل المخيم، فيما يواصل جيش الاحتلال حملة اعتقالات وتحقيق مع المواطنين.


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