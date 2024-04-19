بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

لوفتهانزا تلغي رحلاتها إلى تل أبيب وأربيل

منذ 26 ثانية
لوفتهانزا تلغي رحلاتها إلى تل أبيب وأربيل

وطنا اليوم:قالت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران الجمعة إنها ألغت جميع رحلاتها إلى تل أبيب وأربيل حتى السبت، مضيفة أنها ستتفادى المجال الجوي العراقي خلال هذا الوقت.
وأضافت الشركة “سلامة الركاب والأطقم هي دائما الأولوية القصوى ولا تعتمد مجموعة لوفتهانزا على التقييمات الحكومية فحسب، بل تجري تقييم وضع السلامة الحالي بنفسها ثم تتخذ قراراتها الخاصة”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:08

50 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

15:56

الأردن يتأثر بكتلة هوائية حارة الأسبوع القادم

15:40

شخصيات وطنية واقتصادية على مائدة إفطار السديري

15:35

الأمن يدعو إلى تجنب السلوكيات الخاطئة أثناء التنزه

15:03

لافروف: أبلغنا إسرائيل عبر القنوات الدبلوماسية بعدم رغبة إيران في التصعيد

14:46

آلاف الأردنيين يخرجون بمسيرات دعما لغزة والمقاومة

14:33

الحكومة: لم نرصد الساعات الماضية محاولات للاقتراب من مجالنا الجوي

14:29

وفاة الفنان المصري القدير صلاح السعدني

13:54

شركات الطيران تغير مسار رحلاتها بعد هجوم إسرائيل على إيران

13:50

الصفدي: التصعيد الاقليمي خطر يجب منعه

13:43

هجوم إسرائيلي وسخرية إيرانية من تغريدة بن غفير المثيرة للجدل

13:35

تأجيل اجتماع الهيئة العامة لنقابة الصحفيين لعدم اكتمال النصاب

وفيات
وفيات الجمعة 19-4-2024وفيات الخميس 18-4-2024ابنة شقيق الزميل محمد الصلاحات في ذمة اللهالوزير المتطرف بن غفير يدعو لإعدام الأسرى الفلسطينيينوفيات الأربعاء 17-4-2024