لوفتهانزا تلغي رحلاتها إلى تل أبيب وأربيل

وطنا اليوم:قالت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران الجمعة إنها ألغت جميع رحلاتها إلى تل أبيب وأربيل حتى السبت، مضيفة أنها ستتفادى المجال الجوي العراقي خلال هذا الوقت.

وأضافت الشركة “سلامة الركاب والأطقم هي دائما الأولوية القصوى ولا تعتمد مجموعة لوفتهانزا على التقييمات الحكومية فحسب، بل تجري تقييم وضع السلامة الحالي بنفسها ثم تتخذ قراراتها الخاصة”.