“وطنا اليوم” تقطع الشك باليقين وترصد بالفيديو ظهور كلي لتمساح ضخم في نهر اليرموك

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_حصل وطنا اليوم على مقطع فيديو مصور من أحد المواطنين يرصد فيه ظهور تمساح ضخم بشكل تام يطفو على سطح الماء في نهر اليرموك، بمنطقة الحمة في الأغوار الشمالية بمحافظة إربد شمال الأردن.

ويظهر مقطع فيديو للتمساح، والذي كان يعوم على سطح الماء وتظهر فيه كل اجزاء جسمه، وهو يحاول الاختباء بين الأشجار أو تحت الماء وفق ما يظهر بالفيديو.

هذا وقد نشرت وطنا اليوم فيديو سابقاً للظهور الأول للتمساح، والذي أثار جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول بما كان الكائن موجوداً في الماء تمساحاً أو شيئاً آخر، ولم يُحْصَل على أي معلومات والتأكد من قبل الجهات المختصة .

وتابعت وطنا اليوم مع مديرة الاتصال والتواصل في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة السيدة رونزا القسوس، حول الإجراءات المتخذة في ضوء ما نُشِرته وطنا اليوم من وجود تمساح ضخم داخل نهر اليرموك.

ومن جهتها أكدت القصوص لوطنا اليوم الإخباري أن العمليات البحث والمتابعة والتحقيق ما زالت على قدم وساق، وفي متابعة حثيثة للعثور على تلك التماسيح ان وجدت ، مؤكدة أن شرطة البيئة تجري مسحآ كاملا للمنطقة بحثاً عن تلك التماسيح .

وبينت انه سيسْتَخْدَم تقنيات حديثة و متطورة لرصد وتعقب المناطق التي زعم أهل المنطقة، وُجود فيها تلك التماسيح .