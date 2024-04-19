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الأردن يتأثر بكتلة هوائية حارة الأسبوع القادم

منذ 50 ثانية
الأردن يتأثر بكتلة هوائية حارة الأسبوع القادم

وطنا اليوم:لا زالت مخرجات النماذج العددية المستلمة لدينا في مركز “طقس العرب”، تشير إلى اقتراب كتلة هوائية حارة نحو المنطقة مع انتصاف الأسبوع القادم، ومن المتوقع أن تؤثر على المملكة اعتباراً من يوم الثلاثاء على أن يزداد تأثيرها خلال أيام نهاية الأسبوع.
ويتابع المختصون في مركز “طقس العرب”، تبعات هذه الكتلة الحارة والتأثيرات المصاحبة لها، حيث من المتوقع وفقاً لآخر البيانات الجوية أن تجلب الطقس الحار على مختلف مناطق المملكة خاصة المنخفضة منها بما في ذلك الأغوار والبحر الميت والعقبة، وسط توقعات بأن تقترب درجات الحرارة من الـ 40 مئوية في تلك المناطق.
وبالنسبة للعاصمة عمان يتوقع أن تكون ضمن تأثيرات الكتلة الحارة، حيث من المتوقع أن يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة خاصة مع نهاية الأسبوع القادم لتصبح الأجواء حارة في أغلب أحياء العاصمة عمان خاصة الشرقية منها مع درجات حرارة متوقعة في منتصف الثلاثينات مئوية وهي بذلك تعتبر أعلى من المعدلات العامة بحدود 10 درجات مئوية لمثل هذا الوقت من العام.


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