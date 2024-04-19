شخصيات وطنية واقتصادية على مائدة إفطار السديري

وطنا اليوم:أقام السفير السعودي في عمان، نايف بن بندر السديري، اليوم الجمعة، مائدة إفطار حضرها عدد من الشخصيات.

وقال السديري في تغريدة له عبر منصة “X” (تويتر سابقًا)، “تراكم المواقف المشرفة، صقلت العلاقات الراسخة بين السعودية والأردن لتصبح مثالًا يحتذى به”.

وشهد الإفطار حضور كل من، رئيس الوزراء الأسبق ورئيس مجلس الأعيان الأسبق طاهر المصري، ومنيب المصري، وسعيد المصري، والعين خولة العرموطي، ونايف الفايز، ووزير الإعلام الأسبق صخر دودين، ومحمود ملحس، وعصام فخرالدين، بالإضافة إلى عاطف المجالي.