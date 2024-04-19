الأمن يدعو إلى تجنب السلوكيات الخاطئة أثناء التنزه

وطنا اليوم:دعت مديرية الأمن العام، الأردنيين إلى تجنب السلوكيات الخاطئة أثناء رحلات التنزه.

وكما دعت إلى اتباع الإجراءات الوقائية، “عدم اصطفاف المركبات على جوانب الطريق بشكل معيق لحركة السير أثناء التنزه، والمحافظة على نظافة مكان التنزه، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم لوحدهم خاصة عند الشواطئ وبرك السباحة، وتجنب اشعال الحرائق بالقرب من الأشجار والأعشاب والتأكد من اطفاءها بعد الانتهاء من الطهي والتنزه”.