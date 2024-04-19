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آلاف الأردنيين يخرجون بمسيرات دعما لغزة والمقاومة

منذ دقيقة واحدة
آلاف الأردنيين يخرجون بمسيرات دعما لغزة والمقاومة

وطنا اليوم:خرج آلاف الأردنيين في الاعتصام الحاشد الذي أقيم بعد صلاة ظهر الجمعة في ساحة المسجد الكالوتي قرب سفارة الكيان الصهيوني بمنطقة الرابية غربي العاصمة عمان، دعما للمقاومة وتنديدا بالإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الأهل في قطاع غزة.
وأكد المشاركون دعمهم فصائل المقاومة الفلسطينية المسلّحة باعتبارها السبيل لتحرير الأراضي المحتلة، داعين الشعوب العربية للتحرّك نصرة ودعما للمقاومة.
وطالب المشاركون الحكومة بوقف كلّ أشكال التطبيع مع العدوّ الصهيوني، وإلغاء اتفاقيتي وادي عربة والغاز.
وهاجم المشاركون موقف الأنظمة العربية المتخاذل من الحرب على غزة، مطالبين باتخاذ كلّ ما يلزم من اجراءات لوقف الحرب وفتح معبر رفح دون قيد أو شرط، وادخال كافة المساعدات وضمان وصولها إلى جميع أنحاء قطاع غزة، مشيدين بذات الوقت موقف الاردن وعلى رأسه جلالة الملك عبدالله الثاني.


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