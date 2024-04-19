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الحكومة: لم نرصد الساعات الماضية محاولات للاقتراب من مجالنا الجوي

منذ 47 ثانية
الحكومة: لم نرصد الساعات الماضية محاولات للاقتراب من مجالنا الجوي

وطنا اليوم:قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، الجمعة، إن الأردن يهمه منع أي تعد على حدوده أو المساس بسيادته، مؤكدا أن الأردن لن يسمح أن يكون ساحة حرب لأحد.
وأضاف المبيضين في تصريح أنه لم يجري رصد أي محاولات للاقتراب من مجالنا الجوي خلال الساعات الماضية.
وشدد على أن الطلعات الجوية لسلاح الجو ستستمر وفق تقديرات القوات المسلحة الأردنية.
وتمنى المبيضين عدم تداول أي شائعات، مؤكدا على أن الحياة مستمرة بشكلها الطبيعي دون قلق على انتظامها.
ولفت المبيضن إلى الحكومة تزود وسائل الاعلام بالمعلومات أولا بأول، متحدثا عن البيانات التي أصدرتها القوات المسلحة الأردنية مؤخرا بخصوص الطلعات الجوية.
وحول المساعدات المرسلة إلى قطاع غزة غزة جدد المبيضين التأكيد على أن الأردن يؤكد دائما على ضرورة وقف اطلاق النار في غزة واستمرار إرسال المساعدات وتسهيل دخولها إلى القطاع.
ولفت إلى أن الأردن مستمر بجهده بإرسال المساعدات حيث تمكن من إدخال أكثر من 280 شاحنة مساعدات غذائية خلال أقل من اسبوعين، إضافة للإنزالات الجوية إلى القطاع.
وشدد على أهمية وقف الحرب فورا واستعادة مسار السلام.


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