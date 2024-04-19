وطنا اليوم:أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعة، أن التصعيد الاقليمي خطر يجب منعه.
وعبر الصفدي عبر منصة “اكس” عن إدانة الأردن كل الأعمال التي تدفع نحو حرب إقليمية.
وتابع: ” يجب وقف التصعيد الإسرائيلي-الإيراني، ويحب أن تبقى الجهود والتركيز على إنهاء العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة. هذه هي الأولوية الآن، ولا يجب السماح بدفع انتباه العالم بعيدا عن هذا العدوان وجهود وقفه فوريا”.
الصفدي: التصعيد الاقليمي خطر يجب منعه
وطنا اليوم:أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعة، أن التصعيد الاقليمي خطر يجب منعه.