الصفدي: التصعيد الاقليمي خطر يجب منعه

وطنا اليوم:أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ⁦‪أيمن الصفدي‬⁩، الجمعة، أن التصعيد الاقليمي خطر يجب منعه.

وعبر الصفدي عبر منصة “اكس” عن إدانة الأردن كل الأعمال التي تدفع نحو حرب إقليمية.

وتابع: ” يجب وقف التصعيد الإسرائيلي-الإيراني، ويحب أن تبقى الجهود والتركيز على إنهاء العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة. هذه هي الأولوية الآن، ولا يجب السماح بدفع انتباه العالم بعيدا عن هذا العدوان وجهود وقفه فوريا”.