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الصفدي: التصعيد الاقليمي خطر يجب منعه

منذ دقيقة واحدة
الصفدي: التصعيد الاقليمي خطر يجب منعه

وطنا اليوم:أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ⁦‪أيمن الصفدي‬⁩، الجمعة، أن التصعيد الاقليمي خطر يجب منعه.
وعبر الصفدي عبر منصة “اكس” عن إدانة الأردن كل الأعمال التي تدفع نحو حرب إقليمية.
وتابع: ” يجب وقف التصعيد الإسرائيلي-الإيراني، ويحب أن تبقى الجهود والتركيز على إنهاء العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة. هذه هي الأولوية الآن، ولا يجب السماح بدفع انتباه العالم بعيدا عن هذا العدوان وجهود وقفه فوريا”.


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