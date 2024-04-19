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تأجيل اجتماع الهيئة العامة لنقابة الصحفيين لعدم اكتمال النصاب

منذ 18 ثانية
تأجيل اجتماع الهيئة العامة لنقابة الصحفيين لعدم اكتمال النصاب

وطنا اليوم:أعلن مجلس نقابة الصحفيين اليوم الجمعة، عن تأجيل اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لعدم اكتمال النصاب القانوني بحضور عدد من أعضاء المجلس.
وقال نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة، إنه نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الجمعة المقبل الموافق 26 نيسان عند الساعة العاشرة صباحا في مقر النقابة بمن حضر.
وأشار إلى أن عدد الحضور للاجتماع اليوم بلغ 26 زميلا من أصل 996، مبينا أن النصاب القانوني للاجتماع النصف زائد 1.


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