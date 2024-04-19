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في تطور خطير.. إسقاط قاذفة استراتيجية روسية

منذ 26 ثانية
في تطور خطير.. إسقاط قاذفة استراتيجية روسية

وطنا اليوم:أعلن الجيش الأوكراني، الجمعة، إسقاط قاذفة استراتيجية روسية بعيدة المدى استخدمت لإطلاق صواريخ كروز على مدن في أنحاء البلاد، في تطور هو الأول من نوعه منذ الاجتياح الروسي.
وذكر الجيش في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي: “للمرة الأولى، دمرت وحدات الصواريخ المضادة للطائرات التابعة لسلاح الجو بالتعاون مع الاستخبارات العسكرية الأوكرانية قاذفة استراتيجية بعيدة المدى من طراز تي يو-22 إم3”.
وقال قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت قاذفة روسية استراتيجية من طراز توبوليف (Tu-22M3) الحاملة لصواريخ كروز (Kh-22).
وأوضح المصدر ذاته أن أنه خلال هجوم روسي حدث الليلة الماضية ، جرى لأول مرة إسقاط هذا الطراز بصاروخين من نوع (C200).
ووفق خبراء فإن هذا الحادث يعد تحولا عميقا في أداء منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية.
كما أعلن سلاح الجور الاوكراني عن اعتراض 15 صاروخا و14 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا على أنحاء مختلفة في اوكرانيا الليلة الماضية.
وفي السياق، أعلنت سلطات منطقة دنيبرو بتروفسك وسط أوكرانيا، عن مقتل ما لا يقل عن 8 اشخاص وإصابة 25 آخرين في قصف روسي استهدف المنطقة خلال الليلة الماضية.


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