الحكومة: تأخر طرح عطاء تصميم المرحلة 2 من مشروع حافلات التردد السريع في عمّان

وطنا اليوم:أعلنت الحكومة أن إجراءات طرح عطاء تصميم مشروع حافلات التردد السريع/ المرحلة الثانية في عمّان “تأخرت”، بسبب الحاجة إلى تعريف نطاق العمل بين الجهات ذات الصلة نتيجة لدمج مشروعي النقل الجماعي والطرق بفرض الرسوم Roads Toll.

جاء ذلك وفق وثيقة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في الربع الأول من العام الحالي.

وتشمل طول المرحلة الثانية من مشروع الباص سريع التردد/ المرحلة الثانية، ثلاثة مسارات رئيسية بطول 41 كلم، حيث يمتد المسار الأول للمرحلة الثانية للباص سريع التردد من دوار صويلح إلى جسر ناعور مرورا بشارع الملك عبدالله الثاني والدوار الثامن بطول 15.5 كلم.

فيما يمتد المسار الثاني بطول 15.5 كلم من جسر ناعور وصولا إلى محطة ركاب المحطة مرورا بشوارع القدس والحرية والأمير حسن وشارع اليرموك، والمسار الثالث يمتد بطول 10 كلم من دوار الجمرك باتجاه تقاطع مأدبا مرورا بمنطقة خريبة السوق.

أمانة عمّان، أكدت في تصريح سابق أنها أنهت مع المستشارين الدوليين المعينين بالتعاون مع البنك الدولي الدراسات والتصاميم الفنية الأولية ، فضلا عن إعداد وثائق العطاءات الخاصة بالدراسات والتصاميم التفصيلية للمشروع.

وثيقة البرنامج التنفيذي، أكدت على أن الحكومة تستمر من خلال مشروع حافلات التردد السريع BRT بين مدينتي عمّان والزرقاء على إعادة تأهيل وتوسعة طريق الأوتوستراد وإجراء العديد من التحسينات المرورية.

كما أكدت الوثيقة على استمرار عمل الحكومة في تشغيل حافلات تردد سريع بعدد 187 حافلة؛ حيث جرى تصميم مسار حافلات التردد السريع ضمن الجزيرة الوسطية لأوتوستراد عمّان – الزرقاء، وإنشاء محطات للركاب مزودة بأحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا كأنظمة الدفع الإلكتروني وإصدار التذاكر الإلكترونية وأنظمة المراقبة داخل المحطات في الزرقاء وطارق ومحطة المحطة.

كما تعمل الحكومة على ربط المشروع داخل مدينة عمّان مع المشروع بين مدينتي عمّان والزرقاء من خلال مشروع التشغيل المشترك والربط مع أمانة عمّان في محطة المحطة ووصلة طارق عين غزال.

وجرى خلال الربع الأول من العام الحالي، العمل على استكمال تنفيذ الحزمة الخامسة للمشروع والمتضمنة محطات الركاب التالية وهي البيبسي، والرصيفة، والهاشمية، وماركا، والزرقاء. حيث جرى إنجاز أعمال تنفيذ المحطة الوسطية الهاشمية، والمحطة الوسطية ماركا، والمحطة الوسطية الزرقاء خلال الشهرين الأولين من العام وجاري الاستلام الأولي لهذه المحطات.

وقدرت استراتيجية أمانة عمّان للأعوام من 2022 إلى 2026، تكلفة تنفيذ البنية التحتية لحافلات التردد السريع في المرحلة الثانية قرابة 210 ملايين دينار.

وتشمل هذه البنية تحسينات مرورية لـ 5 تقاطعات حيوية في عمّان تقع على ممر حافلات المشروع؛ وهي تقاطع الدوار الثامن، تقاطع البنك العربي، تقاطع ألبا هاوي، تقاطع الجسور العشرة، وتقاطع المثنى بن حارثة، بهدف رفع كفاءة الطرق في المدينة وتسهيل حركة المواطنين وتقليل الازدحام المروري.