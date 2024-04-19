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أسعار النفط والذهب ترتفع بعد أنباء عن انفجارات في إيران

منذ 54 ثانية
أسعار النفط والذهب ترتفع بعد أنباء عن انفجارات في إيران

وطنا اليوم:قفزت أسعار النفط، الجمعة 19 أبريل/ نيسان، أكثر من 3% في آسيا، بعد تقارير عن قيام إسرائيل بتنفيذ عملية في إيران.
ونقلت شبكة NBC News عن مسؤول، قوله إن إسرائيل تقوم بعملية في إيران.
وتداول خام برنت القياسي العالمي مرتفعا بنسبة 3.72% عند 90.35 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 3.66% إلى 85.76 دولارا للبرميل.
كما ارتفعت أصول الملاذ الآمن، لتسجل أسعار الذهب الفورية ارتفاعاً إلى مستوى قياسي جديد عند 2411.09 للأونصة.
وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن انفجارات سمعت بالقرب من المطار في مدينة أصفهان الإيرانية، وأظهر موقع تتبع الرحلات الجوية فلايت رادار 24 أنه تم تحويل عدة رحلات جوية فوق المجال الجوي الإيراني في وقت مبكر من يوم الجمعة.
وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، إنه عند حوالي الساعة 1230 صباحا بتوقيت غرينتش رُصدت 3 مسيرات في سماء أصفهان ، وجرى تفعيل منظومة الدفاع الجوي وتدمير المسيرات في السماء.
وبالنسبة للأسواق الآسيوية، فقد قاد مؤشر Nikkei 225 الياباني الخسائر في آسيا، خلال تعاملات الجمعة، حيث انخفض بنسبة 3.3%، في حين انخفض مؤشر Topix ذو القاعدة العريضة بنسبة 2.78%، إلى جانب انخفاض معظم الأسواق الآسيوية الرئيسية الأخرى أيضاً، وهي الخسائر التي تأتي بعد التقارير المرتبطة بانفجارات في إيران، مما أدى إلى تراجع الأسهم وارتفاع أصول الملاذ الآمن.


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