بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

أسف وخيبة أمل وانتقاد لفيتو واشنطن ضد عضوية فلسطين بالأمم المتحدة

منذ دقيقة واحدة
أسف وخيبة أمل وانتقاد لفيتو واشنطن ضد عضوية فلسطين بالأمم المتحدة

وطنا اليوم:نددت حركة حماس والسلطة الفلسطينية بالفيتو الأميركي في مجلس الأمن ضد عضوية كاملة لفلسطين بالأمم المتحدة، بينما هنأت إسرائيل واشنطن على هذا الموقف.
وخلال تصويت مجلس الأمن الدولي مساء الخميس على مشروع القرار الذي قدمته الجزائر و”يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقبول دولة فلسطين عضوا بالمنظمة الدولية”، وافقت 12 دولة على القرار، بينما امتنعت بريطانيا وسويسرا، واعترضت الولايات المتحدة مستخدمة حق الفيتو باعتبارها إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
وقالت حماس إنها تدين بأشد العبارات الموقف الأميركي المنحاز للاحتلال، وتدعو المجتمع الدولي إلى “الضغط لتجاوز الإرادة الأميركية ودعم نضال شعبنا وحقه المشروع في تقرير مصيره”.
واعتبرت حركة المقاومة الفلسطينية أن فيتو واشنطن ضد منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يعزل الإدارة الأميركية عن الإرادة الدولية.
بدورها، أدانت الرئاسة الفلسطينية الخطوة الأميركية وقالت في بيان إن “الفيتو الأميركي “غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر” ويكشف تناقضات السياسة الأميركية التي تدعي من جانب أنها تدعم حل الدولتين، فيما تمنع المؤسسة الدولية من تنفيذ هذا الحل”.
كما اعتبرت السلطة الفلسطينية أن الموقف الأميركي ينطوي على “عدوان صارخ” يدفع المنطقة إلى “شفا الهاوية”.
أما إسرائيل، فقال وزير خارجيتها يسرائيل كاتس إنه يهنئ واشنطن لاستخدامها الفيتو ضد المقترح الذي وصفه بالملتوي، واعتبر أن مقترح الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد نصف عام من هجوم أكتوبر/تشرين الأول هو مكافأة للإرهاب، على حد قوله.

أسف وخيبة أمل
عربيا، عبرت وزارة الخارجية المصرية عن الأسف لعجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، واعتبرت أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقرار عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة هو حق أصيل للشعب الفلسطيني.
كما رأت الخارجية المصرية أن إعاقة إقرار حق الشعب الفلسطيني في الاعتراف بدولته لا تتماشى مع المسؤولية القانونية والتاريخية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي.
وبدوره، أعرب الأردن عبر بيان لوزارة خارجيته، عن “الأسف الشديد لفشل مجلس الأمن في تبني قرار بقبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة نتيجة استخدام الولايات المتحدة حق النقض”.
ودوليا، عبر وزير خارجية أيرلندا مايكل مارتن عن شعوره بخيبة الأمل من نتيجة التصويت، وقال إن بلاده تدعم عضوية فلسطين في الأمم المتحدة وإن الوقت حان كي تأخذ مكانها الصحيح بين دول العالم.
من جانبه قال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة فو كونغ إنه “يوم حزين”، معربا عن “خيبة أمله” من الفيتو الأميركي، ومضيفا “لقد تحطم حلم الشعب الفلسطيني”.
أما روبرت وود نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة فقال إن “هذا التصويت لا يعكس معارضة للدولة الفلسطينية، بل هو اعتراف بأنه لا يُمكن لها أن تنشأ إلا عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين” المعنيَّيْن، على حد قوله.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:43

بعد أنباء عن هجوم بإيران.. إسرائيل تدعو سفاراتها لعدم التعليق وأستراليا تحذر رعاياها

09:34

بن غفير تعليقا على الهجوم على إيران: مسخرة

09:25

وزير الخارجية يبلغ نظيره الإيراني ضرورة وقف الإساءات لمواقف الأردن ورموزه في الإعلام

09:20

مسؤول إسرائيلي: جيشنا شن غارة جوية داخل إيران

07:30

الصناعة والتجارة تطرح عطائين لشراء قمح وشعير

06:25

رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد صالة الشهيد راشد الزيود

06:20

جيش الاحتلال: صاروخ من غزة سقط في منطقة مفتوحة بعسقلان

06:14

عاجل: انفجارات في إيران والعراق وسوريا

05:52

إيران.. دوي انفجارات بأصفهان وتعليق الطيران في عدة مدن

05:23

المستشفى الميداني الاردني نابلس 2 يجري اعمال توسعة للمستشفى

02:08

حماس تؤكد مساع الاحتلال الخبيثة لاستبدال الأونروا

01:08

وفد رسمي أردني برئاسة كريشان للاطلاع على التجربة الألمانية في تطبيق برنامج مسؤولية المنتج الممتدة

وفيات
وفيات الخميس 18-4-2024ابنة شقيق الزميل محمد الصلاحات في ذمة اللهالوزير المتطرف بن غفير يدعو لإعدام الأسرى الفلسطينيينوفيات الأربعاء 17-4-2024وفيات الثلاثاء 16-4-2024