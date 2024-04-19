بن غفير تعليقا على الهجوم على إيران: مسخرة

وطنا اليوم:علق وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير على الهجوم ضد إيران الذي نفذه جيش الاحتلال على مواقع في إيران فجر الجمعة،

وكانت أكدت وكالة الأنباء الإيرانية أنه لم يسجل أي انفجار كبير ناجم عن إصابة إثر تهديد خارجي بأي موقع بمختلف أنحاء البلاد، فيما أشارت لاحقا إلى أن التصدي للمسيرات تم بمضادات أرضية على ارتفاع منخفض جدا ولم يتم بأنظمة دفاع صاروخية.

كما أكدت وكالة الأنباء الإيرانية أن المنشآت النووية بمحافظة أصفهان آمنة ولم يسجل بها أي حادث.

بدورها وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، قالت إنه لم يقع انفجارات في تبريز والأصوات التي سمعت ناجمة عن تصدي الدفاعات لأجسام مشبوهة.

وفي وقت سابق قالت “فوكس نيوز” عن مصدر عسكري أمريكي، أن نطاق الهجمات الصاروخية “الإسرائيلية” على إيران كان محدودا.

وكانت القناة 12 العبرية، أفادت بأن واشنطن لم تعبر عن موقف محدد رغم إبلاغ تل أبيب مسبقا أنها ستشن ضربة في إيران.

إلى ذلك أفادت نيويورك تايمز عن مسؤولين أمنيين في تل أبيب، بأن “إسرائيل” تقف وراء الهجوم على إيران فجر الجمعة.