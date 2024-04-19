مسؤول إسرائيلي: جيشنا شن غارة جوية داخل إيران

وطنا اليوم:أفادت صحيفة واشنطن بوست، نقلا عن مسؤول بارز في تل أبيب، بأن جيش الاحتلال شن غارة جوية داخل إيران ردا على هجومها بالصواريخ والمسيرات على تل أبيب.

وأضاف المسؤول، أن الهدف من الضربة إرسال إشارة إلى طهران بأن لدى تل أبيب القدرة على الضرب داخل إيران.

من جهتها أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، بأنه تم وضع المنظومات الدفاعية “الإسرائيلية” في حالة تأهب قصوى.