بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

مسؤول إسرائيلي: جيشنا شن غارة جوية داخل إيران

منذ 11 ثانية
مسؤول إسرائيلي: جيشنا شن غارة جوية داخل إيران

وطنا اليوم:أفادت صحيفة واشنطن بوست، نقلا عن مسؤول بارز في تل أبيب، بأن جيش الاحتلال شن غارة جوية داخل إيران ردا على هجومها بالصواريخ والمسيرات على تل أبيب.
وأضاف المسؤول، أن الهدف من الضربة إرسال إشارة إلى طهران بأن لدى تل أبيب القدرة على الضرب داخل إيران.
من جهتها أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، بأنه تم وضع المنظومات الدفاعية “الإسرائيلية” في حالة تأهب قصوى.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
07:30

الصناعة والتجارة تطرح عطائين لشراء قمح وشعير

06:25

رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد صالة الشهيد راشد الزيود

06:20

جيش الاحتلال: صاروخ من غزة سقط في منطقة مفتوحة بعسقلان

06:14

عاجل: انفجارات في إيران والعراق وسوريا

05:52

إيران.. دوي انفجارات بأصفهان وتعليق الطيران في عدة مدن

05:23

المستشفى الميداني الاردني نابلس 2 يجري اعمال توسعة للمستشفى

02:08

حماس تؤكد مساع الاحتلال الخبيثة لاستبدال الأونروا

01:08

وفد رسمي أردني برئاسة كريشان للاطلاع على التجربة الألمانية في تطبيق برنامج مسؤولية المنتج الممتدة

00:07

250 الف دينار لتطوير الوسط التجاري في الرمثا والبويضه

23:59

اختتام دوره الطباعة ثلاثية الأبعاد بمختبر مركز شابات كفرنجة النموذجي

23:48

حصار إسرائيلي على مخيم نور شمس في طولكرم وإصابة فلسطيني خلال مواجهات

23:19

إفتتاح مهرجان المحتوى العربي للطفل بالعربي

وفيات
وفيات الخميس 18-4-2024ابنة شقيق الزميل محمد الصلاحات في ذمة اللهالوزير المتطرف بن غفير يدعو لإعدام الأسرى الفلسطينيينوفيات الأربعاء 17-4-2024وفيات الثلاثاء 16-4-2024