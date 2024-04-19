بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

إيران.. دوي انفجارات بأصفهان وتعليق الطيران في عدة مدن

منذ ساعة واحدة
إيران.. دوي انفجارات بأصفهان وتعليق الطيران في عدة مدن

وطنا اليوم_قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية، الجمعة، إن دوي انفجارات سمع قرب مطار مدينة أصفهان بوسط البلاد، إلا أن السبب غير معروف. فيما قال مصدر إيراني لوكالة رويترز إنه تفعيل نظام الدفاع الجوي في إقليم أصفهان.

 

وأضافت الوكالة شبه الرسمية أن “سبب هذه الأصوات لا يزال غير معروف، والتحقيقات مستمرة للوقوف على التفاصيل الدقيقة للحادث”.

 

ونقلت الوكالة عن مصادر وقلها إنه جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي للتعامل مع “جسم يشتبه أنه طائرة مسيرة”.

 

ونقلت محطة “إيه بي سي نيوز” عن مسؤول أميركي القول إن “صواريخ إسرائيلية أصابت موقعا في إيران”.

 

ونقلت شبكة شبكة سي بي إس عن مسؤولين عسكريين أميركيين تأكيدهما وقوع “قصف صاروخي من إسرائيل لموقع إيراني”.

 

يأتي ذلك في وقت سبق لإسرائيل أن أعلنت نيتها الرد على هجوم إيران ضد أراضيها نهاية الأسبوع الماضي.

 

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إنه جرى تعليق الرحلات الجوية فوق عدة مدن. ونقلت رويترز عن وكالة مهر الإيرانية للأنباء إلغاء الرحلات الدولية بمطار الإمام الخميني الدولي بطهران حتى الساعة السابعة بتوقيت غرينتش.

 

وتشير شبكة “أي بي سي نيوز” إلى أنه تم تحويل العديد من الرحلات الجوية فوق المجال الجوي الإيراني خلال عطلة نهاية الأسبوع.

 

ونقلت وكالة أسوشييتدبرس أن الرحلات الجوية حول غرب إيران تم تحويل مساراتها، بعد تقارير عن انفجارات سمعت بالقرب من أصفهان.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
06:25

رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد صالة الشهيد راشد الزيود

06:20

جيش الاحتلال: صاروخ من غزة سقط في منطقة مفتوحة بعسقلان

06:14

عاجل: انفجارات في إيران والعراق وسوريا

05:23

المستشفى الميداني الاردني نابلس 2 يجري اعمال توسعة للمستشفى

04:18

الصفدي يطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

03:10

وزير المالية: الحكومه تملك قرارها في اصلاحاتها الاقتصادية

02:08

حماس تؤكد مساع الاحتلال الخبيثة لاستبدال الأونروا

01:08

وفد رسمي أردني برئاسة كريشان للاطلاع على التجربة الألمانية في تطبيق برنامج مسؤولية المنتج الممتدة

00:07

250 الف دينار لتطوير الوسط التجاري في الرمثا والبويضه

23:59

اختتام دوره الطباعة ثلاثية الأبعاد بمختبر مركز شابات كفرنجة النموذجي

23:48

حصار إسرائيلي على مخيم نور شمس في طولكرم وإصابة فلسطيني خلال مواجهات

23:19

إفتتاح مهرجان المحتوى العربي للطفل بالعربي

وفيات
وفيات الخميس 18-4-2024ابنة شقيق الزميل محمد الصلاحات في ذمة اللهالوزير المتطرف بن غفير يدعو لإعدام الأسرى الفلسطينيينوفيات الأربعاء 17-4-2024وفيات الثلاثاء 16-4-2024