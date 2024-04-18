250 الف دينار لتطوير الوسط التجاري في الرمثا والبويضه

وطنا اليوم– أعلن رئيس بلدية الرمثا أحمد الخزاعلة، اليوم الخميس، أن بلدية الرمثا بدأت بإجراءات تنفيذ مشروع تطوير وتأهيل الوسط التجاري في مدينة الرمثا والبويضة بكلفة مالية تقدر بـ250 ألف دينار.

وقال الخزاعلة، إن مشروع تطوير الوسط التجاري يتضمن إعادة تأهيله من خلال رصف الشوارع، ومحيط المسجد العمري الكبير بإستخدام بلاط “انترلوك” الذي يمنحها طابعًا جماليًا وتراثيًا.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن إعادة تأهيل جدران المحال التجارية والمباني المأهولة على محيط المسجد العمري، وإستبدال (الآرمات) العشوائية وتوحيدها لتصبح أكثر إنسجامًا مع الطابع التاريخي للمنطقة، بالإضافة إلى زراعة الأشجار ووضع فوانيس إنارة عصرية معلقة وإخفاء كابلات الكهرباء تحت الأرض لإزالة التشوه البصري الناجم عنها.

ولفت إلى أن المشروع يتضمن إنشاء بوابة حجرية لمدخل الوسط التجاري، ووضع مصدات “هيدروليك” على المداخل الرئيسية ستستخدمها البلدية أيام العطل وفي الأعياد الرسمية لتنظيم الحركة المرورية وتسهيل حركة مرتاديه.

وبين أن المشروع يتضمن أعمال تطوير في منطقة البويضة من الإشارة الضوئية بإتجاه دوار التاج، حيث سيتم إعادة تأهيل الأرصفة والأطاريف والكندرين وبلاط انترلوك وتزويدها بأعمدة الإنارة، بما يضفي عليها طابعًا جماليًا مميزًا.

ونوه إلى أن أعمال التطوير تتضمن إغلاقًا مؤقتًا أمام حركة المركبات على عدة مراحل لمدة 20 يومًا بالتنسيق مع قسم سير الرمثا ستبدأ بالمسرب النازل بإتجاه المسجد العمري ثم تمتد لتشمل بقية الشوارع المحيطة.