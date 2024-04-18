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حصار إسرائيلي على مخيم نور شمس في طولكرم وإصابة فلسطيني خلال مواجهات

18 أبريل 2024
حصار إسرائيلي على مخيم نور شمس في طولكرم وإصابة فلسطيني خلال مواجهات

وطنا اليوم_اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، مدينة طولكرم ومخيم نور شمس شرقها، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”.

 

وأفادت الوكالة الرسمية، بـ “اقتحام قوات معززة من جيش الاحتلال المدينة ترافقها جرافتان إحداهما (D9) من محورها الغربي، وتوجهت باتجاه مخيم نور شمس، مرورا بميدان المحاكم (العليمي)، وشارع جامعة القدس المفتوحة وشارع نابلس، ودوار اكتابا وإسكان الموظفين”.

 

وأضافت أن “قوات الاحتلال فرضت طوقا وحصارا مشددا على مخيم نور شمس، ونشرت آلياتها على كافة محاور المخيم المؤدية إليه، وأغلقت الشارع الرئيسي المحاذي لمداخله، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة على ارتفاع منخفض”.

 

وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي منع التجوال على المخيم، ومنعت فلسطينيين من العودة إلى منازلهم، كما منعت المركبات من الدخول أو الخروج منه، على ما ذكرت الوكالة.

 

كما جرفت ‫قوات الاحتلال مقاطع عدة من شوارع المدينة أثناء توجهها إلى المخيم.

 

واندلعت مواجهات خلال محاصرة قوات الاحتلال الإسرائيلي للمخيم، مما أدى إلى إصابة شاب بجروح وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ووصفت حالته بالمتوسطة.


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