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جيش الاحتلال: صاروخ من غزة سقط في منطقة مفتوحة بعسقلان

منذ ساعة واحدة
جيش الاحتلال: صاروخ من غزة سقط في منطقة مفتوحة بعسقلان

وطنا اليوم_أعلن الجيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، سقوط صاروخ من قطاع غزة في منطقة مفتوحة شمالي مدينة عسقلان (جنوب)، بعد انطلاق صفارات الإنذار في المدينة للمرة الأولى منذ نحو أسبوعين.

 

وقالت إذاعة الجيش، عبر منصة إكس: “لأول مرة منذ أسبوعين، صافرات الإنذار تدوي في عسقلان”.

 

وأضافت أن صاروخًا أُطلق من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة شمالي عسقلان، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

 

من جانبها، أعلنت “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، في بيان، قصف مدينتي “عسقلان” و”سديروت”، ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية.

 

وأضافت السرايا أن ذلك يأتي “ردا على جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا”.

 

ورغم مرور 195 يومًا، لم تتمكن إسرائيل، التي تشن حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، من تحييد القدرات الصاروخية للفصائل الفلسطينية المقاتلة في قطاع غزة.

 

إذ لا تزال الفصائل تعلن بين الحين والآخر عن إطلاق صواريخ على مدن ومستوطنات إسرائيلية، لكن بوتيرة ومدى أقل بكثير مما كان عليه الحال قبل الحرب.

 

وعلى الجبهة الشمالية مع لبنان، رصد الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، 4 صواريخ أطلقت من جنوبي لبنان، وسقطت في منطقة مفتوحة بمدينة كريات شمونة الحدودية (شمال)، وفق صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية.

 

وأشارت الصحيفة إلى أنّ صافرات الإنذار دوت في كريات شمونة، والمناطق المحيطة بها.

 

ولم يصدر إعلان بهذا الخصوص من “حزب الله” حتى الساعة 19:45 (ت.غ).


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