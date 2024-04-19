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الصناعة والتجارة تطرح عطائين لشراء قمح وشعير

منذ 20 ثانية
الصناعة والتجارة تطرح عطائين لشراء قمح وشعير

 

وطنا اليوم- أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، طرح عطاء لشراء كمية 100 ألف طن أو 120 ألف طن شعير، بالإضافة إلى 100 ألف طن أو 120 ألف طن من القمح.

 

ودعت الوزارة الراغبين بالإشتراك في عطاء الشعير، إلى مراجعة قسم العطاءات بوزارة الصناعة والتجارة والتموين للحصول على نسخة من دعوة العطاء، تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارًا غير مستردة، مشيرة إلى أن آخر موعد لقبول العروض، هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 24-4-2024.

 

كما دعت الراغبين بالإشتراك في عطاء القمح، إلى إتباع الإجراءات نفسها، علمًا بأن آخر موعد لقبول العروض، هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 23-4-2024.

 

وأشترطت على الراغبين، إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة، قبل مدة لا تزيد عن 30 يومًا من تاريخ فض العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.


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