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رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد صالة الشهيد راشد الزيود

منذ ساعة واحدة
رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد صالة الشهيد راشد الزيود

 

وطنا اليوم- بحضور سمو الأمير نايف بن عاصم، رئيس الإتحاد الأردني للملاكمة، تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، صالة الشهيد راشد الزيود.

 

وقدم مدير عام مدينة الحسين للشباب بسام الخلايلة، بحضور وزير الشباب محمد النابلسي، شرحًا مفصلاً حول طبيعة العمل والمهام وأبرز النشاطات والخدمات التي تقدمها المدينة.

 

وأوعز اللواء الركن الحنيطي بإجراء صيانة شاملة لصالة الشهيد راشد الزيود وتجهزيها بالمعدات الرياضية، بما يساهم في الإرتقاء بالأداء الرياضي لمرتادي هذه القاعة من منتسبي القوات المسلحة الأردنية.

 

وأشاد، خلال جولة داخل مرافق المدينة، بالدور الذي تقوم به من توفير منشئات رياضية تخدم شباب الوطن وتساهم في توظيف طاقاتهم بما يعكس الصورة المشرقة للشباب الأردني.


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