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حماس تؤكد مساع الاحتلال الخبيثة لاستبدال الأونروا

منذ 6 ساعات
حماس تؤكد مساع الاحتلال الخبيثة لاستبدال الأونروا

وطنا اليوم_في سياق حملة التجويع غير المسبوقة لا تزال تضرب أطنابها في شمال قطاع غزة، قالت حركة حماس إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول مدعوما من أطراف دولية “خبيثة” استبدال عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بهيئات وعناوين دولية أخرى.

 

وأوضحت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت قرابة 7 مخيمات للاجئين الفلسطينيين الذين يبلغ تعدادهم 70% من سكان القطاع، 90% منهم يعانون الفقر المدقع، في ظل أن 95% منهم لا يتقاضون أي دولار واحد جراء البطالة المدمرة، مع التذكير بأن مليوني فلسطيني هم نازحون وخارج بيوتهم.

 

حذّر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني أمام مجلس الأمن الدولي الأربعاء من أنّ الرضوخ لطلب إسرائيل بحلّ الوكالة الأممية من شأنه أن يفاقم المجاعة في قطاع غزة وأن يدفع بجيل من الأطفال إلى “اليأس” وبالتالي تأجيج “دوامات عنف لا تنتهي”.

 

وتتّهم إسرائيل الوكالة الأممية البالغ عدد موظفيها أكثر من 30 ألف شخص في المنطقة (غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا) بأنّها توظّف “أكثر من 400 إرهابي” في غزة، من بينهم 12 موظّفاً تؤكّد الدولة العبرية أنّهم متورّطون بشكل مباشر في الهجوم الذي شنّته حماس على أراضيها.


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