وفد رسمي أردني برئاسة كريشان للاطلاع على التجربة الألمانية في تطبيق برنامج مسؤولية المنتج الممتدة

وطنا اليوم_

ألمانيا / يقوم وفد رسمي أردني برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الادارة المحلية توفيق كريشان بزيارة الى جمهورية ألمانيا الاتحادية للاطلاع على التجربة الألمانية في تطبيق برنامج مسؤولية المنتج الممتدة كأحد الأدوات المهمة لاعادة تدوير النفايات والاستفادة منها مالياً وبيئياً.

ويضم الوفد وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، ونائب أمين عمان محمد القيسي ورئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير وممثلين عن وزارات البيئة والصناعة والتجارة والتموين والادارة المحلية وامانة عمان وغرف الصناعة والتجارة، ورافق الوفد سفير المملكة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتور يوسف البطاينة.

وقد اجتمع الوفد ضمن سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع وزيرة الدولة الألمانية الدكتورة كريستيانا رولدر وممثلين رفيعي المستوى من وزارة البيئة الألمانية، حيث تم عرض التجربة الألمانية في تطبيق برنامج مسؤولية المنتج الممتدة واثاره البيئية والاقتصادية، وتم اطلاع الجانب الألماني على الخطوات التي يتخذها الأردن في هذا المجال. كما تم زيارة عدد من المؤسسات الألمانية الفاعلة في تطبيق هذا البرنامج ومن ضمنها غرفة الصناعة والتجارة الألمانية، الرابطة الألمانية للتعبئة والتغليف وحماية البيئة، ورابطة الشركات االخاصة التابعة للبلديات.

وأشار رئيس الوفد الى أهمية الزيارة للاستفادة من تطبيق برنامج مسؤولية المنتج الممتدة والذي يوسع نطاق مسؤولية منتجي ومستوردي المواد لتشمل كافة مراحل حياة تلك المواد والمتضمنة جمع وفرز واعادة تدوير النفايات الناجمة عن تلك المواد ما من شأنه دعم قطاع اعادة التدوير والاقتصاد الدائري في المملكة وخلق فرص عمل مستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي تماشياً مع الخطط الوطنية ذات العلاقة وعلى راسها خطة التحديث الأقتصادية التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله.