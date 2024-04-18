الاتحاد الاردني للمصارعة يفوز بجائزة أفضل الاتحادات انجازا وتطورا بالقارة الآسيوية

وطنا اليوم – قررت الهيئة العامة للإتحاد الآسيوي للمصارعة وبتنسيب من المكتب التنفيذي لها، اليوم الخميس الموافق 18 نيسان الحالي، منح الإتحاد الأردني للمصارعة، جائزة أفضل الإتحادات الأهلية إنجازاً وتطوراً عن القارة الآسيوية، وذلك بحضور رئيس الإتحاد الدولي للمصارعة، الصربي نيناد لالوفيتش.

ويأتي ذلك التكريم؛ خلال حضور رئيس الإتحاد الأردني للمصارعة المهندس محمد العواملة وأمين السر الدكتور مظفر العبداللات لإجتماعات المكتب التنفيذي للإتحاد الآسيوي في جمهورية قيرغيستان، وذلك على هامش استضافتها لبطولة آسيا التأهيلية للمصارعة، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”.

وتوجه رئيس الإتحاد الدولي للمصارعة، الصربي نيناد لالوفيتش بالشكر الكبير إلى الإتحاد الأردني للمصارعة على جهوده الملموسة في تطوير اللعبة وزيادة رقعة إنتشارها محلياً وعلى مستوى دول منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، مثمنا في الوقت ذاته النجاح التنظيمي الباهر في استضافة المملكة لبطولتي آسيا والعالم عن فئتي الناشئين والشباب وللجنسين خلال العام الماضي.

من جانبه، أشاد الكازاخستاني دولت ترليخانوف رئيس الاتحاد الآسيوي للمصارعة وعضو مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصارعة، بالنهضة الكبيرة التي أحدثها الإتحاد الأردني للمصارعة على مستوى الرياضية، مؤكداً أن الأردن بات يشكل انموذجاً للنجاح ومثالاً يحتذى به لإتحادات الدول كافة الباحثة عن تطوير رياضة المصارعة لديها.

وبارك رئيس الإتحاد الأردني للمصارعة المهندس محمد العواملة، حصول الأردن على هذه الجائزة، التي تعكس القدرات الفنية واللوجستية الكبيرة التي أظهرها الأردن في إدارة الفعاليات الرياضية الضخمة، وبما يحفز الإتحاد الأردني للمصارعة على مواصلة السير بخطواته الثابتة والمدروسة نحو تطبيق خططه المتعلقة بالتطوير واستدامة اللعبة.

وأكد العواملة: “نمضي بخطوات ثابتة ضمن توجيهات سيدي سمو الأمير فيصل بن الحسين المعظم في تطوير جميع أركان رياضة المصارعة ورفع رايات الوطن عالية وخفاقة في سماء جميع المحافل”، مشددا أن هذه النجاحات لم تكن لتتحقق دون الدعم المقدم من شركاء النجاح الحقيقيين، وفي مقدمتهم اللجنة الأولمبية الأردنية ومديرية الأمن العام وأمانة عمان الكبرى ووزارة الشباب ومدينة الحسين للشباب ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة السياحة ووزارة النقل ووزارة الإتصال الحكومي والجيش العربي والخدمات الطبية الملكية والتلفزيون الأردني والإتحاد الأردني للكرة الطائرة والإتحاد الأردني لكرة اليد ومختلف الاتحادات الرياضية الوطنية وممثلي وسائل الإعلام كافة، إلى جانب شركات القطاع الخاص، زين وفاين والوادي وجامعة الشرق الأوسط والبوتاس والفوسفات وجو غاز، والذين توحدوا من أجل تحقيق الهدف الأسمى والمتمثل في إظهار الوطن بأبهى صوره.

واختتم حديثه بالقول: “يجسد زخم الإستضافات الدولية المرتقبة للأردن خلال العام، تبعات النجاحات المتحققة من الإستضافات السابقة، وبما يؤكد ثقة الاتحادات العربي والآسيوي والدولي بقدرة المملكة على تطوير اللعبة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك نظير السمعة الطيبة التي أصبحنا نحظى بها في تنظيم البطولات، والتي تدعمنا في تنفيذ برامجنا للمساهمة في زيادة نشر اللعبة وتوسيع قاعدة اللاعبين بين دول المنطقة”.

بدوره، قال نائب رئيس الإتحاد الأردني للمصارعة والناطق الإعلامي المهندس عبدالله قطيشات: “هذه شهادة كبيرة من الإتحادين الآسيوي والدولي، وتقدير صادق لحجم الإنجازات الأخيرة المتحققة للإتحاد الأردني للمصارعة، والتي لم تتحقق لولا الدعم الكبير الذي تقدمه اللجنة الأولمبية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين، والذي لعب دوراً واضحاً في تفعيل علاقاته القوية مع الإتحاد الدولي وتحويل سلسلة من الإستضافات القارية والدولية إلى أرض المملكة الأردنية الهاشمية”.

وتابع قطيشات: “مستمرون على هذا النهج والرؤية الواضحة في وضع الأردن على خارطة اللعبة كمركز لتطوير رياضة المصارعة في منطقة غرب آسيا والشرق الأوسط والخليج العربي”.