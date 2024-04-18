وطنا اليوم:ضبطت كوادر قسم مراقبة الاسواق وبالتعاون مع مؤسسة الغذاء والدواء وشرطة البيئة ( الإدارة الملكية لحماية البيئة ) لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري، في عدة ملاحم في الكرك.
وقالت بلدية الكرك الكبرى في بيان إنه تم الضبط من قبل الطبيب المختص والكوادر من عدة جهات .
وأضافت: “تبين أيضآ وجود تلاعب بالأختام والذبح خارج المسلخ البلدي ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم إغلاق هذه المحلات بالشمع الأحمر”.
ونوهت البلدية المواطنين الكرام بعدم شراء أي لحوم غير مختومة بالاختام الرسمية، والإبلاغ عن اي ملاحظة تخص بذلك
الكرك.. ضبط لحوم فاسدة وإغلاق بالشمع الأحمر
وطنا اليوم:ضبطت كوادر قسم مراقبة الاسواق وبالتعاون مع مؤسسة الغذاء والدواء وشرطة البيئة ( الإدارة الملكية لحماية البيئة ) لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري، في عدة ملاحم في الكرك.