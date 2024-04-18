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الكرك.. ضبط لحوم فاسدة وإغلاق بالشمع الأحمر

18 أبريل 2024
الكرك.. ضبط لحوم فاسدة وإغلاق بالشمع الأحمر

وطنا اليوم:ضبطت كوادر قسم مراقبة الاسواق وبالتعاون مع مؤسسة الغذاء والدواء وشرطة البيئة ( الإدارة الملكية لحماية البيئة ) لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري، في عدة ملاحم في الكرك.
وقالت بلدية الكرك الكبرى في بيان إنه تم الضبط من قبل الطبيب المختص والكوادر من عدة جهات .
وأضافت: “تبين أيضآ وجود تلاعب بالأختام والذبح خارج المسلخ البلدي ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم إغلاق هذه المحلات بالشمع الأحمر”.
ونوهت البلدية المواطنين الكرام بعدم شراء أي لحوم غير مختومة بالاختام الرسمية، والإبلاغ عن اي ملاحظة تخص بذلك


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