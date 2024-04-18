الكرك.. ضبط لحوم فاسدة وإغلاق بالشمع الأحمر

وطنا اليوم:ضبطت كوادر قسم مراقبة الاسواق وبالتعاون مع مؤسسة الغذاء والدواء وشرطة البيئة ( الإدارة الملكية لحماية البيئة ) لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري، في عدة ملاحم في الكرك.

وقالت بلدية الكرك الكبرى في بيان إنه تم الضبط من قبل الطبيب المختص والكوادر من عدة جهات .

وأضافت: “تبين أيضآ وجود تلاعب بالأختام والذبح خارج المسلخ البلدي ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم إغلاق هذه المحلات بالشمع الأحمر”.

ونوهت البلدية المواطنين الكرام بعدم شراء أي لحوم غير مختومة بالاختام الرسمية، والإبلاغ عن اي ملاحظة تخص بذلك