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إفتتاح مهرجان المحتوى العربي للطفل بالعربي

18 أبريل 2024
إفتتاح مهرجان المحتوى العربي للطفل بالعربي

  وطنا اليوم_أفتتحت وزيرة الثقافة هيفاء اليوم الخميس، في متحف الأطفال بعمان، النسخة الأولى من مهرجان المحتوى العربي للطفل “بالعربي 2024” الذي يستمر 5 أيام.

وفي حفل إفتتاح “بالعربي 2024” جالت النجار ترافقها مديرة المتحف سوسن الدلق، على معرض الكتاب والمنتجات والأنشطة المختلفة الموجهة للأطفال، مبدية إعجابها بالمعروضات والمحتويات التي تخاطب الطفل وتقدم له دعامة أساسية في تكوين وتشكيل شخصيته وإعداده إعدادًا إيجابيًا فى المجتمع.

وقرأت النجار في إفتتاح المهرجان الذي يستهدف الأطفال من العائلات والمجموعات المدرسية من عمر 4 إلى 12 عامًا، قصة للأطفال المتواجدين من مجموعة قصصية من تأليف كاتبة أدب الأطفال ومخرجة مسرح الطفل الراحلة مارجو مالاتجليان، وسط إهتمام بالغ من الأطفال الحضور الذين توافدوا مع ذويهم إلى فعاليات المهرجان.

ويأتي مهرجان المحتوى العربي للطفل الذي نظمته دار كليلة ودمنة للنشر بالتعاون مع وزارة الثقافة وبدعم من البنك العربي، وشارك فيه مجموعة من دور النشر الأردنية والعربية العريقة إيمانًا بأهمية إثراء المحتوى العربي الموجه للأطفال.

واشتمل المهرجان على العديد من الأنشطة الأدبية والفنية والعلمية للأطفال من تقديم مجموعة من المبدعين والفنانين العرب، بالإضافة إلى جناح خاص لعرض منتجات تعليمية وتربوية للأطفال من تطوير مؤسسات محلية وعربية.

كما تم في حفل الإفتتاح توزيع كتب ومجلات للأطفال من إصدارات وزارة الثقافة.

ويهدف المهرجان الذي يعد الأول من نوعه للأطفال في الأردن، إلى تسليط الضوء على اللغة العربية، ودعم المحتوى الأدبي العربي المقدم للأطفال، وكذلك المحتوى العلمي والفني العربي، وتقدير دور الكتاب والفنانين العرب.


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