وزير المالية: الحكومة تملك قرارها في إصلاحاتها الاقتصادية

وطنا اليوم:شارك وفد من الحكومة الأردنية متضمن كل من وزير المالية الدكتور محمد العسعس وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان ومحافظ البنك المركزي الأردني د. عادل شركس وامين عام وزارة المالية د. عبدالحكيم الشبلي في الاجتماعات السنوية المنعقدة الآن في واشنطن لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. حيث عقد الوفد العديد من الاجتماعات الثنائية على هامش اجتماعات الربيع ومن ضمنها اجتماعات مع إدارة صندوق النقد الدولي، واجتماعات مع إدارة البنك الدولي ووكالات التصنيف الإتماني.

وعلى هامش هذه المشاركة شارك وزير المالية الدكتور محمد العسعس بجلسة حوارية حول تعزيز النمو الشامل وتعزيز دور المرآه في الاقتصاد. حيث ناقش الوزير بعض اهم الإصلاحات والسياسات التي اتخذتها الحكومة بهدف زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل. وأضاف الوزير ان الحكومة تملك قرارها في اصلاحاتها الاقتصادية وقد إرتأت اعطاء اولويه لتعزيز دور المرآه في المشاركة الاقتصادية لما في ذلك من اهميه في دعم الطبقة الوسطى ورفع قدرتها على التعامل مع التحديات الاقتصادية.

كما أكد العسعس علي صعوبة هذا الموضوع وان النتائج مازالت بعيده عن الطموح مؤشرا الى ان هذا دافع لنا لعمل المزيد لضمان تحقيق ما فيه مصلحة الطبقة الوسطى.