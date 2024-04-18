بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

وزير المالية: الحكومة تملك قرارها في إصلاحاتها الاقتصادية

18 أبريل 2024
وزير المالية: الحكومة تملك قرارها في إصلاحاتها الاقتصادية

وطنا اليوم:شارك وفد من الحكومة الأردنية متضمن كل من وزير المالية الدكتور محمد العسعس وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان ومحافظ البنك المركزي الأردني د. عادل شركس وامين عام وزارة المالية د. عبدالحكيم الشبلي في الاجتماعات السنوية المنعقدة الآن في واشنطن لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. حيث عقد الوفد العديد من الاجتماعات الثنائية على هامش اجتماعات الربيع ومن ضمنها اجتماعات مع إدارة صندوق النقد الدولي، واجتماعات مع إدارة البنك الدولي ووكالات التصنيف الإتماني.
وعلى هامش هذه المشاركة شارك وزير المالية الدكتور محمد العسعس بجلسة حوارية حول تعزيز النمو الشامل وتعزيز دور المرآه في الاقتصاد. حيث ناقش الوزير بعض اهم الإصلاحات والسياسات التي اتخذتها الحكومة بهدف زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل. وأضاف الوزير ان الحكومة تملك قرارها في اصلاحاتها الاقتصادية وقد إرتأت اعطاء اولويه لتعزيز دور المرآه في المشاركة الاقتصادية لما في ذلك من اهميه في دعم الطبقة الوسطى ورفع قدرتها على التعامل مع التحديات الاقتصادية.
كما أكد العسعس علي صعوبة هذا الموضوع وان النتائج مازالت بعيده عن الطموح مؤشرا الى ان هذا دافع لنا لعمل المزيد لضمان تحقيق ما فيه مصلحة الطبقة الوسطى.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
07:30

الصناعة والتجارة تطرح عطائين لشراء قمح وشعير

06:25

رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد صالة الشهيد راشد الزيود

06:20

جيش الاحتلال: صاروخ من غزة سقط في منطقة مفتوحة بعسقلان

06:14

عاجل: انفجارات في إيران والعراق وسوريا

05:52

إيران.. دوي انفجارات بأصفهان وتعليق الطيران في عدة مدن

05:23

المستشفى الميداني الاردني نابلس 2 يجري اعمال توسعة للمستشفى

04:18

الصفدي يطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

03:10

وزير المالية: الحكومه تملك قرارها في اصلاحاتها الاقتصادية

02:08

حماس تؤكد مساع الاحتلال الخبيثة لاستبدال الأونروا

01:08

وفد رسمي أردني برئاسة كريشان للاطلاع على التجربة الألمانية في تطبيق برنامج مسؤولية المنتج الممتدة

00:07

250 الف دينار لتطوير الوسط التجاري في الرمثا والبويضه

23:59

اختتام دوره الطباعة ثلاثية الأبعاد بمختبر مركز شابات كفرنجة النموذجي

وفيات
وفيات الخميس 18-4-2024ابنة شقيق الزميل محمد الصلاحات في ذمة اللهالوزير المتطرف بن غفير يدعو لإعدام الأسرى الفلسطينيينوفيات الأربعاء 17-4-2024وفيات الثلاثاء 16-4-2024