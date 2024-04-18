وزير الخارجية يبحث في ⁧نيويورك جهود خفض التصعيد بالمنطقة

وطنا اليوم:بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي مع وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس التطورات الإقليمية وجهود خفض التصعيد في المنطقة.

وأكد الوزيران ⁦على هامش أعمال الجلسة المفتوحة لمجلس الامن⁩ حول الأوضاع في ⁧الشرق الأوسط بما في ذلك ⁧القضية الفلسطينية في ⁧نيويورك، ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة التوصل لوقف كامل لإطلاق النار في ⁧غزة⁩ وحماية المدنيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى كافة أنحاء القطاع.