وطنا اليوم:بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي مع وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس التطورات الإقليمية وجهود خفض التصعيد في المنطقة.
وأكد الوزيران على هامش أعمال الجلسة المفتوحة لمجلس الامن حول الأوضاع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية في نيويورك، ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة التوصل لوقف كامل لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى كافة أنحاء القطاع.
وزير الخارجية يبحث في نيويورك جهود خفض التصعيد بالمنطقة
وطنا اليوم:بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي مع وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس التطورات الإقليمية وجهود خفض التصعيد في المنطقة.