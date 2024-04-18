بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

وزير الخارجية يبحث في ⁧نيويورك جهود خفض التصعيد بالمنطقة

18 أبريل 2024
وزير الخارجية يبحث في ⁧نيويورك جهود خفض التصعيد بالمنطقة

وطنا اليوم:بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي مع وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس التطورات الإقليمية وجهود خفض التصعيد في المنطقة.
وأكد الوزيران ⁦على هامش أعمال الجلسة المفتوحة لمجلس الامن⁩ حول الأوضاع في ⁧الشرق الأوسط بما في ذلك ⁧القضية الفلسطينية في ⁧نيويورك، ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة التوصل لوقف كامل لإطلاق النار في ⁧غزة⁩ وحماية المدنيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى كافة أنحاء القطاع.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
07:30

الصناعة والتجارة تطرح عطائين لشراء قمح وشعير

06:25

رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد صالة الشهيد راشد الزيود

06:20

جيش الاحتلال: صاروخ من غزة سقط في منطقة مفتوحة بعسقلان

06:14

عاجل: انفجارات في إيران والعراق وسوريا

05:52

إيران.. دوي انفجارات بأصفهان وتعليق الطيران في عدة مدن

05:23

المستشفى الميداني الاردني نابلس 2 يجري اعمال توسعة للمستشفى

04:18

الصفدي يطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

03:10

وزير المالية: الحكومه تملك قرارها في اصلاحاتها الاقتصادية

02:08

حماس تؤكد مساع الاحتلال الخبيثة لاستبدال الأونروا

01:08

وفد رسمي أردني برئاسة كريشان للاطلاع على التجربة الألمانية في تطبيق برنامج مسؤولية المنتج الممتدة

00:07

250 الف دينار لتطوير الوسط التجاري في الرمثا والبويضه

23:59

اختتام دوره الطباعة ثلاثية الأبعاد بمختبر مركز شابات كفرنجة النموذجي

وفيات
وفيات الخميس 18-4-2024ابنة شقيق الزميل محمد الصلاحات في ذمة اللهالوزير المتطرف بن غفير يدعو لإعدام الأسرى الفلسطينيينوفيات الأربعاء 17-4-2024وفيات الثلاثاء 16-4-2024