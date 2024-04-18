مهيدات يلتقي ائتلاف مربي الأبقار

وطنا اليوم_

التقى مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات في مقر المؤسسة رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار التعاونية الزراعية المهندس ليث الحاج.

وأكد مهيدات خلال اللقاء وبحضور أعضاء الجمعية السيد ماجد عليان والسيد هيثم شاهين، على الإجراءات الرقابية النوعية التي تتخذها المؤسسة لضمان انسياب منتجات حليب ومشتقاته صالحة للاستهلاك البشري ومطابقة للقواعد الفنية وإتاحة خيارات متنوعة للمستهلك، لافتا إلى استمرار حملات المؤسسة الرقابية على استخدام الحليب المجفف في المنتجات التي لا تسمح قواعدها الفنية بذلك، حيث شكلت المؤسسة فريقا مختصا بالرقابة ومتابعة الإجراءات الرقابية اللازمة بهذا الخصوص وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة والجهات ذات العلاقة، مشددا على أن المؤسسة ستتخذ أشد العقوبات في حال تكرار المخالفة.

وأكد مهيدات على أهمية هذا القطاع ضمن ملف تعزيز الأمن الغذائي كرؤية ملكية سامية لجلالة سيد البلاد، مبديا استعداد المؤسسة لدعم القطاع من حيث إضفاء الرقابة النوعية وتعزيز التشاركية ما بين القطاعين العام والخاص لما فيه خدمة المصلحة الوطنية العليا ودعم الاقتصاد الوطني.

من جهته أشار الحاج إلى نجاح القطاع في تحقيق الاكتفاء الذاتي وآخر التطورات التي شهدها قطاع تربية الأبقار مؤخرا وأحدث التقنيات التكنولوجية التي تم استحداثها في القطاع ، مثمنا جهود المؤسسة في تشديد الرقابة واستمرار حملاتها الرقابية وبما يدعم القطاع ويعزز الأمن الغذائي.