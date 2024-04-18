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الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تطلق حملة تشجير

18 أبريل 2024
الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تطلق حملة تشجير

 

 

وطنا اليوم- أطلقت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بالتعاون مع سيتي مول اليوم الخميس، حملة تشجير تضمنت زراعة 150 شجرة صنوبر حلبي في محمية غابات دبين.

 

وقالت الجمعية في بيان صحفي إن الحملة جاءت لرفع الوعي بأهمية المحافظة على الغطاء النباتي وحماية البيئة؛ تماشيًا مع رؤية الجمعية في الحفاظ على الطبيعة والغطاء النباتي، وبالتعاون مع سيتي مول في إطار المسؤولية المجتمعية التي تركز على تعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة.

 

وشارك عدد من الموظفين بزراعة الأشجار وتنفيذ مجموعة من النشاطات.

 

وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي بأهمية حماية البيئة والطبيعة، والتأكيد على الدور الحيوي الذي تلعبه الغابات والمناطق الحرجية في تقليل إنبعاثات الكربون وتحقيق الإستدامة البيئية وحماية الموائل الطبيعية للكائنات الحية.

 

وأكدت البيان أهمية دعم مثل هذه البرامج من قبل المؤسسات الوطنية، والمزيد من المشاركة المجتمعية في جهود حماية البيئة والتشجير والحفاظ على الغطاء الأخضر.


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