تفعيل كاميرات لرصد مخالفات الهاتف والحزام في هذه المواقع

وطنا اليوم:كشفت مصادر إعلامية، عن تفعيل كاميرات تتبع إلكتروني لرصد مخالفات استخدام الهاتف المحمول وعدم ارتداء حزام الأمان أثناء القيادة في منطقة زهران والعبدلي، وفقًا للمصادر.

وتتضمن المناطق التي تم تفعيل الكاميرات فيها، منطقة زهران من الدوار الأول حتى الخامس، ومن عبدون وأجزاء من الصويفية ودير غبار حتى العبدلي، بالإضافة إلى أجزاء من بسمان مع الداخلية والشميساني وبسمان واللويبدة.

وقال أمين عمان، يوسف الشواربة، مؤخرًا، إن الكاميرات التي سيتم تركيبها في مناطق وشوارع العاصمة ستغطي مخالفات السير وتقوم بإحصاء المركبات التي تدخل وتخرج من المدينة من خلال “مركز مدينة عمان الذكية” في منطقة عبدون، وهو مركز نوعي على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وأشار الشواربة إلى أن الكاميرات ستُثبّت أولاً في منطقتي زهران والعبدلي، ثم ستغطي الأمانة باقي مناطقها بشكل تدريجي، موضحًا أن المشروع يتطلب تكلفة مالية عالية جدًا.