بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

تفعيل كاميرات لرصد مخالفات الهاتف والحزام في هذه المواقع

18 أبريل 2024
تفعيل كاميرات لرصد مخالفات الهاتف والحزام في هذه المواقع

وطنا اليوم:كشفت مصادر إعلامية، عن تفعيل كاميرات تتبع إلكتروني لرصد مخالفات استخدام الهاتف المحمول وعدم ارتداء حزام الأمان أثناء القيادة في منطقة زهران والعبدلي، وفقًا للمصادر.
وتتضمن المناطق التي تم تفعيل الكاميرات فيها، منطقة زهران من الدوار الأول حتى الخامس، ومن عبدون وأجزاء من الصويفية ودير غبار حتى العبدلي، بالإضافة إلى أجزاء من بسمان مع الداخلية والشميساني وبسمان واللويبدة.
وقال أمين عمان، يوسف الشواربة، مؤخرًا، إن الكاميرات التي سيتم تركيبها في مناطق وشوارع العاصمة ستغطي مخالفات السير وتقوم بإحصاء المركبات التي تدخل وتخرج من المدينة من خلال “مركز مدينة عمان الذكية” في منطقة عبدون، وهو مركز نوعي على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
وأشار الشواربة إلى أن الكاميرات ستُثبّت أولاً في منطقتي زهران والعبدلي، ثم ستغطي الأمانة باقي مناطقها بشكل تدريجي، موضحًا أن المشروع يتطلب تكلفة مالية عالية جدًا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
07:30

الصناعة والتجارة تطرح عطائين لشراء قمح وشعير

06:25

رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد صالة الشهيد راشد الزيود

06:20

جيش الاحتلال: صاروخ من غزة سقط في منطقة مفتوحة بعسقلان

06:14

عاجل: انفجارات في إيران والعراق وسوريا

05:52

إيران.. دوي انفجارات بأصفهان وتعليق الطيران في عدة مدن

05:23

المستشفى الميداني الاردني نابلس 2 يجري اعمال توسعة للمستشفى

04:18

الصفدي يطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

03:10

وزير المالية: الحكومه تملك قرارها في اصلاحاتها الاقتصادية

02:08

حماس تؤكد مساع الاحتلال الخبيثة لاستبدال الأونروا

01:08

وفد رسمي أردني برئاسة كريشان للاطلاع على التجربة الألمانية في تطبيق برنامج مسؤولية المنتج الممتدة

00:07

250 الف دينار لتطوير الوسط التجاري في الرمثا والبويضه

23:59

اختتام دوره الطباعة ثلاثية الأبعاد بمختبر مركز شابات كفرنجة النموذجي

وفيات
وفيات الخميس 18-4-2024ابنة شقيق الزميل محمد الصلاحات في ذمة اللهالوزير المتطرف بن غفير يدعو لإعدام الأسرى الفلسطينيينوفيات الأربعاء 17-4-2024وفيات الثلاثاء 16-4-2024