بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الحكومة الإسرائيلية تحدد موعدا لدخول رفح

18 أبريل 2024
الحكومة الإسرائيلية تحدد موعدا لدخول رفح

وطنا اليوم:قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حدد موعدا لدخول مدينة رفح، وإن الحكومة تقدر أي دعم أميركي في فهم أهداف الحرب.
وأعلن قائد كتيبة بالجيش الإسرائيلي، الخميس، أنهم سيتوجهون إلى رفح جنوب قطاع غزة، بعد إنهاء توغلهم، الأربعاء، في أطراف مخيم النصيرات وسط القطاع، في تحدٍ لتحذيرات دولية من خطورة ذلك على المدينة المكتظة بالنازحين.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش أنهى، الليلة الماضية، عملياته العسكرية في أطراف مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة.
وأضافت: “انتهت الليلة الماضية الغارة التي استهدفت أطراف النصيرات”.
ونقلت عن المقدّم دوتان (لم تذكر لقبه) قائد الكتيبة 932 قوله للجنود الإسرائيليين على أطراف مخيم النصيرات، مع انتهاء العملية العسكرية: “نحن ذاهبون إلى رفح”.
وقال مسؤول أميركي إن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين كبارا سيعقدون اجتماعا افتراضيا اليوم الخميس لبحث خطط إسرائيل المتعلقة بمدينة رفح بجنوب قطاع غزة بينما تبحث واشنطن عن بدائل للهجوم الإسرائيلي، وفق ما نشر في موقع أكسيوس.
وهذا الاجتماع متابعة لاجتماع مماثل عُقد في الأول من أبريل/ نيسان.
فيما نفت الولايات المتحدة أنباء عن إعطاء ضوء أخضر لإسرائيل لاجتياح رفح، حسب موقع أكسيوس.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
07:30

الصناعة والتجارة تطرح عطائين لشراء قمح وشعير

06:25

رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد صالة الشهيد راشد الزيود

06:20

جيش الاحتلال: صاروخ من غزة سقط في منطقة مفتوحة بعسقلان

06:14

عاجل: انفجارات في إيران والعراق وسوريا

05:52

إيران.. دوي انفجارات بأصفهان وتعليق الطيران في عدة مدن

05:23

المستشفى الميداني الاردني نابلس 2 يجري اعمال توسعة للمستشفى

04:18

الصفدي يطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

03:10

وزير المالية: الحكومه تملك قرارها في اصلاحاتها الاقتصادية

02:08

حماس تؤكد مساع الاحتلال الخبيثة لاستبدال الأونروا

01:08

وفد رسمي أردني برئاسة كريشان للاطلاع على التجربة الألمانية في تطبيق برنامج مسؤولية المنتج الممتدة

00:07

250 الف دينار لتطوير الوسط التجاري في الرمثا والبويضه

23:59

اختتام دوره الطباعة ثلاثية الأبعاد بمختبر مركز شابات كفرنجة النموذجي

وفيات
وفيات الخميس 18-4-2024ابنة شقيق الزميل محمد الصلاحات في ذمة اللهالوزير المتطرف بن غفير يدعو لإعدام الأسرى الفلسطينيينوفيات الأربعاء 17-4-2024وفيات الثلاثاء 16-4-2024