الحكومة الإسرائيلية تحدد موعدا لدخول رفح

وطنا اليوم:قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حدد موعدا لدخول مدينة رفح، وإن الحكومة تقدر أي دعم أميركي في فهم أهداف الحرب.

وأعلن قائد كتيبة بالجيش الإسرائيلي، الخميس، أنهم سيتوجهون إلى رفح جنوب قطاع غزة، بعد إنهاء توغلهم، الأربعاء، في أطراف مخيم النصيرات وسط القطاع، في تحدٍ لتحذيرات دولية من خطورة ذلك على المدينة المكتظة بالنازحين.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش أنهى، الليلة الماضية، عملياته العسكرية في أطراف مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة.

وأضافت: “انتهت الليلة الماضية الغارة التي استهدفت أطراف النصيرات”.

ونقلت عن المقدّم دوتان (لم تذكر لقبه) قائد الكتيبة 932 قوله للجنود الإسرائيليين على أطراف مخيم النصيرات، مع انتهاء العملية العسكرية: “نحن ذاهبون إلى رفح”.

وقال مسؤول أميركي إن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين كبارا سيعقدون اجتماعا افتراضيا اليوم الخميس لبحث خطط إسرائيل المتعلقة بمدينة رفح بجنوب قطاع غزة بينما تبحث واشنطن عن بدائل للهجوم الإسرائيلي، وفق ما نشر في موقع أكسيوس.

وهذا الاجتماع متابعة لاجتماع مماثل عُقد في الأول من أبريل/ نيسان.

فيما نفت الولايات المتحدة أنباء عن إعطاء ضوء أخضر لإسرائيل لاجتياح رفح، حسب موقع أكسيوس.