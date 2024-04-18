هيئة إدارية جديدة لنقابة تجار المواد الغذائية..أسماء

وطنا اليوم:أعلن المدير العام للنقابة العامة لتجار المواد الغذائية، زهير حرب، عن ترشح 9 أشخاص فقط من أعضاء الهيئة العامة، لمجلس إدارة النقابة، مع إغلاق باب الترشح اليوم الخميس، ما يعني فوزهم بالتزكية.

وأشار حرب، في بيان اليوم الخميس، إلى أن الفائزين كأعضاء للهيئة الإدارية للنقابة للدورة 24 والتي تمتد عن الفترة 2024-2028، هم:

– علي الملاح

– خالد الجبشة

– خلدون العقاد

– علاء الزعبي

– حمد العموري

– خليل الحاج توفيق

– زين أبو عودة

– طارق الخوري

– رائد حبيبه.

ولفت إلى انه تقدم 9 مرشحين بطلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة النقابة مستوفين جميع شروط الترشح القانونية حسب ما ورد في النظام الداخلي وجرى إغلاق باب الترشح في موعده المحدد، وجرى إبلاغ وزارة العمل حسب الأصول.

وكانت النقابة فتحت باب الترشح لعضوية هيئتها الإدارية الرابعة والعشرين لمدة يومين 17 و 18 نيسان الحالي.

ووفق البيان، سيتم توزيع المناصب الإدارية على الفائزين عقب اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد 27 نيسان الحالي، وذلك حسب ما هو منصوص عليه بالنظام الداخلي للنقابة.

يشار إلى أن نقابة تجار المواد الغذائية تأسست عام 1973، وتضم في عضويتها مستوردي ومصنعي المواد الغذائية وتجار الجملة والتجزئة من مختلف محافظات المملكة.