الأميرة وجدان تفتتح المؤتمر الدولي للجمعية الأردنية لاختصاصيي الجلدية

وطنا اليوم – رعت سمو الأميرة وجدان الهاشمي، حفل افتتاح المؤتمر الدولي الثابث عشر JoDerm الذي تنظمه الجمعية الأردنية لاختصاصيي الجلدية والتناسلية في نقابة الأطباء الأردنيبن ويستمر حتى التاسع عشر من الشهر الحالي.

واستعرضت سموها في كلمتها بالحفل أبرز التطورات التي يشهدها علم الجلدية والتجميل الطبي المتسارع.

وأشادت سموها بالمستوى الطبي المتقدم الذي يتمتع به الأردن على مستوى علم الأمراض الجلدية وبالدور الذي تقوم به الجمعية الأردنية لاختصاصيي الجلدية والتناسلية لرفع مستوى المهنة والذي تجسد بعقد هذا المؤتمر الذي استقطب الكفاءات والخبرات المحلية والإقليمية والعالمية.

وتطرّق نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، في حديثه عن دعم نقابة الأطباء للأشقاء في فلسطين وقطاع غزة تحديداً، مؤكداً أن النقابة لم تتوان لحظة عن الدعم المستمر للقطاع وقد فتحت الباب للأطباء للتطوع ودعم الأهل في غزة وتقديم ما يمكن تقديمه لهم.

وأكد الزعبي أن النقابة بصدد وضع نظام جديد لممارسة مهنة الطب التجميلي، لا سيما وأنها مهنة مهمة جدا على الصعيد المحلي والعالمي، الأمر الذي يحتم وضع قيود وقوانين لممارستها، مؤكدا عزم النقابة على تطوير هذه المهنة بما يخدم الجميع دون تجاوزات تذكر.

ولفت إلى الدور الطبي الذي تقدمه الجمعيات الطبية المتخصصة وأهمية عقد مثل هذه المؤتمرات لتجسيد مكانة الأردن على الساحة الطبية.

وقال رئيس المؤتمر والجمعية العقيد الطبيب أيمن القعقاع أن طب الأمراض الجلدية ومن ضمنه التجميل الطبي يشهد تسارعا كبيرا ومستمرا وسيكون هذا المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات والاستماع إلى أبرز المتخصصين في طب الجلدية لاكتساب المعرفة وتبادل الخبرات.

بدوره أكد نائب رئيس الجمعية ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشريف الدكتور محمد فواز، أن المؤتمر سيشهد زخماً كبيراً من الحضور بمشاركه محلية و إقليمية وعالمية موسعة وبتمثيل من رابطة أطباء الجلدية العرب ورؤساء وممثلي الجمعيات العربية.

وقال رئيس اللجنة العلمية للجمعية، الدكتور فراس قرقز، أن المؤتمر سيناقش 80 محاضرة علمية وتجميلية في مجال طب الجلدية، بالإضافة إلى العديد من الندوات والنقاشات الموسعة وورشات العمل.

وتخلل حفل الافتتاح استضافة الجمعية لأطباء ممن شاركوا في الحملات الطبية الموجهة لإغاثة الأهل في غزة، وأطلعوا الحضور على تجربتهم الميدانية الفريدة.

وفي نهاية الحفل كرمت سمو الأميرة وجدان، الشركات الراعية والقائمين على المؤتمر وممثلي القطاعات الصحية.

وعلى هامش المؤتمر افتتحت سموها معرضاً طبياً وجالت أركانه، مبديه تقديرها لدور القطاع الخاص في دعم المؤتمرات الوطنية.

يشار إلى أن المؤتمر جاء بتنظيم من شركة المستشار للمؤتمرات ومعتمد من المجلس الطبي الأردني بواقع 6 ساعات تعليم مهني مستمر.