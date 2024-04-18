العرموطي : هذا القرار يتعارض مع الشريعة الإسلامية والعادات والأعراف الأردنية

وطنا اليوم:عبّر النائب المحامي صالح العرموطي عن صدمته من قرار الحكومة بالسماح ببيع المشروبات الروحية بعد الساعة 12 ليلاً، والسماح بترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذا القرار يتعارض مع الشريعة الإسلامية والعادات والأعراف الأردنية ومن شأنه أن يشيع الفاحشة، وانتشار الجريمة.

وقال العرموطي في تصريح: إن هذا القرار مخالف للقانون والدستور الأردني، ويرتب المساءلة على من اتخذ هذا القرار، وأن هذا الأمر غريب في دولة المؤسسات والقانون.

وأضاف أننا في ظروف سياسية وأمنية غاية في التعقيد ولا داعي لإصدار مثل هكذا قرار في مثل هذه الأوقات.

وتطرق إلى أن القرار صادر من وزير الداخلية، متسائلاً من هي الجهة التي ضغطت لإصدار هذا القرار؟

وقدم العرموطي سابقاً سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حول قيام بعض مصانع الخمور الأردنية بالترويج لمنتجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون حسيب أو رقيب أو رادع أو احترام لشهر رمضان المبارك.

وجاء في سؤال العرموطي: “هل تعلم الحكومة أن هذا التصرف يتعارض مع احكام الشرع الحنيف وأن هذا خرق فاضح لحرمة شهر رمضان المبارك ويخالف بشكل صريح للتشريعات التي تمنع الترويج للسجائر والخمور؟”.

وسأل العرموطي عن الاجراءات القانونية والادارية التي اتخذتها الحكومة للحيلولة دون وقوع مثل هذه الافعال والتصرفات؟.

كما سأل العرموطي عن أسباب سماح الحكومة بعمل مصانع الخمور دعاية وتسويقا لمنتجاتها عبر يافطات وواجهات المحال التجارية متجاهلة احكام التشريعات التي تمنع وتحظر ذلك ؟.