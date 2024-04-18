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الوطني للمناهج: الكتب الدراسية للصف الحادي عشر قيد الإعداد

منذ 9 ثواني
الوطني للمناهج: الكتب الدراسية للصف الحادي عشر قيد الإعداد

وطنا اليوم:أكد المركز الوطني لتطوير المناهج، أن مناهج الصف الحادي عشر (العام الأول من الثانوية العامة) للعام الدراسي (2025/2024)، ما تزال قيد الإعداد ولم تقر بصيغتها الرسمية من قبل المجالس ذات العلاقة، سندا لأحكام نظام المركز الوطني لتطوير المناهج رقم 33 لسنة 2017 وتعديلاته.
وقال المركز في بيان اليوم الخميس، إن الكتب الجاهزة ستنشر مجانا كنسخ إلكترونية وبعدالة لجميع الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، مشيرا إلى أن “الدوسيهات” التي يجري الترويج لبيعها ليست دقيقة.
ودعاء المركز الطلبة من دفعة عام 2008 بأن لا يكونوا ضحية للأخبار المضللة، والتشويش من أفراد وجهات مختلفة، مؤكدا أن ما يتم تداوله ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي أو بعض المنصات التعليمية غير الرسمية بأنها مناهج صادرة عن المركز الوطني لتطوير المناهج ليس له أساس من الصحة، وأنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة سندا لأحكام قانون حماية حق المؤلف رقم 22 لسنة 1992 وتعديلاته.


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