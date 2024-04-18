بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

إيران تستعد للهجوم الإسرائيلي .. وضرب المنشآت النووية على الطاولة

منذ 32 ثانية
إيران تستعد للهجوم الإسرائيلي .. وضرب المنشآت النووية على الطاولة

وطنا اليوم:نقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني قوله اليوم الخميس إن إيران قد تراجع “عقيدتها النووية” في ظل التهديدات إسرائيلية، مما أثار مخاوف بشأن برنامج طهران النووي الذي تقول دائما إنه مخصص للأغراض السلمية فقط.
وأكد القائد أن إيران مستعدة لمواجهة أي تهديد إسرائيلي يستهدف منشآتها النووية، وقال “إذا استهدفت إسرائيل منشآتنا فستتلقى ردا بأسلحة أكثر تطورا، نحن مستعدون لإطلاق صواريخ قوية لتدمير أهداف محددة في إسرائيل وأيدينا على الزناد وتم تحديد المنشآت النووية الإسرائيلية”.
وأغلقت إيران مؤقتا منشآتها النووية يوم الأحد الماضي، “لاعتبارات أمنية” وأبقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مفتشيها خارج البلاد لمدة يومين.
كما قال قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني لوكالة تسنيم “واجهنا الصهاينة بأسلحة قديمة وبأقل قدر من القوة” وأكد أن إيران لم تستخدم خلال الهجوم الذي استهدف إسرائيل السبت الماضي صواريخ خرمشهر وسجيل وحاج قاسم وخيبرشكان وفرط صوتي 2.
وقال مسؤول استخباراتي إسرائيلي سابق إن استهداف المنشآت النووية في إيران هو من بين الخيارات المطروحة على الطاولة، بينما تقرر إسرائيل كيفية الرد على هجوم السبت.
وردا على سؤال عما إذا كان كل شيء مطروحا على الطاولة، بما في ذلك استهداف المنشآت النووية، قال مدير هيئة الاستخبارات داخل جهاز الموساد السابق زوهار بالتي: “لا شك. كل شيء مطروح على الطاولة الآن”.
وعندما سُئل عما إذا كان ذلك يشمل المنشآت النووية، قال: “يشمل كل شيء”.
وجاء الهجوم الإيراني على إسرائيل بعد غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:01

الإسعاف الإسرائيلي : الشمال مهجور وعائلات تفككت بسبب هجوم حزب الله

14:57

33970 شهيدا و76770 جريحا منذ بدء العدوان على غزة

14:48

المدعي العام يوقف موظف جمارك اختلس 48 ألف دينار بأربعة أشهر

14:24

الهواري يضع حجر الأساس لتوسعة مستشفى معان ويفتتح مركزين صحيين بالعقبة

14:13

كفالة 12.8 ألف سيارة منذ تطبيق الكفالة الإلزامية على المركبات

14:09

استثمار أموال الضمان وجمعية رجال الأعمال يبحثان سبل التعاون

14:02

الأردن يدين تدنيس قيادات وجماعات يهودية متطرفة باحات المسجد الأقصى

13:13

بالفيديو: حادثة تفوق الخيال  اصطحبت جثة عمّها إلى المصرف للحصول على قرض

13:11

الأمن: ضبط 7 أشخاص في 6 قضايا نوعية للاتجار وتهريب المخدرات

13:06

معاريف : مفاعل ديمونة أصيب في الهجوم الإيراني ولم نصد 99% من الصواريخ

12:46

بن راشد بعد عاصفة الهدير: الإمارات بخير والأزمات تظهر معادن الدول

12:36

سيول وفيضانات مدمرة وانهيارات أرضية تضرب اليمن

وفيات
وفيات الخميس 18-4-2024ابنة شقيق الزميل محمد الصلاحات في ذمة اللهالوزير المتطرف بن غفير يدعو لإعدام الأسرى الفلسطينيينوفيات الأربعاء 17-4-2024وفيات الثلاثاء 16-4-2024