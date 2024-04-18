33970 شهيدا و76770 جريحا منذ بدء العدوان على غزة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 33970 شهيدا و76770 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقالت “صحة غزة” في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ194 على قطاع غزة، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 71 شهيدا و106 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبينت الوزارة أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.