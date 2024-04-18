وطنا اليوم:قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف أحد موظفي دائرة الجمارك العامة برتبة ملازم أول خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيق بجناية الاختلاس .
وفي التفاصيل استغل هذا الموظف نقله الى جمرك العمري حيث كان يتلاعب باستيفاء غرامات من السيارات غير الأردنية المخالفة او متجاوزة مدة الإقامة ، وكذلك صرف بطاقات دخول الحدود ومغادرتها ..
حيث تمكن من اختلاس ما مجموعه ثمانية وأربعين ألفاً ومئتين وخمسين دينار خلال مدة عمله هناك التي لم تتحاوز الأربعة أشهر .
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد احالت هذه القضية في وقت سابق الى القضاء
المدعي العام يوقف موظف جمارك اختلس 48 ألف دينار بأربعة أشهر
وطنا اليوم:قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف أحد موظفي دائرة الجمارك العامة برتبة ملازم أول خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيق بجناية الاختلاس .