المدعي العام يوقف موظف جمارك اختلس 48 ألف دينار بأربعة أشهر

وطنا اليوم:قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف أحد موظفي دائرة الجمارك العامة برتبة ملازم أول خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيق بجناية الاختلاس .

وفي التفاصيل استغل هذا الموظف نقله الى جمرك العمري حيث كان يتلاعب باستيفاء غرامات من السيارات غير الأردنية المخالفة او متجاوزة مدة الإقامة ، وكذلك صرف بطاقات دخول الحدود ومغادرتها ..

حيث تمكن من اختلاس ما مجموعه ثمانية وأربعين ألفاً ومئتين وخمسين دينار خلال مدة عمله هناك التي لم تتحاوز الأربعة أشهر .

وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد احالت هذه القضية في وقت سابق الى القضاء