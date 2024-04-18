الهواري يضع حجر الأساس لتوسعة مستشفى معان ويفتتح مركزين صحيين بالعقبة

وطنا اليوم:وضع وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم الخميس حجر الأساس لمشروع توسعة مستشفى معان الحكومي الذي سيتم تنفيذه بتكلفة تبلغ 3 ملايين و750 الف دينار من موازنة اللامركزية.

وستشمل التوسعة إنشاء مبنى جديد للعيادات الخارجية وبنك دم ومستودعات ومختبر وأشعة ومكاتب للإدارة وبمساحة إجمالية تبلغ 5 آلاف متر مربع.

وسيتضمن المبنى الجديد للعيادات الخارجية عيادات للقلب وللعظام والنفسية والأطفال والنسائية والجراحة والعيون والجلدية بالإضافة على عيادات الباطني.

من جهة أخرى افتتح الهواري مركز صحي العقبة الشامل ومركز صحي الكرامة الأولي بمحافظة العقبة بحضور رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز.

ويحتوي مركز صحي العقبة الشامل الذي بلغت تكلفة إنشاؤه نحو مليون و140 ألف دينار من مخصصات اللامركزية وبمساحة بناء بلغت نحو ألف و600 متر مربع، على عيادات للطب العام وطب الأسرة والنسائية وعيادات لطب الأسنان وجراحة الأسنان والتركيبات السنية وأسنان الأطفال وعيادات الأمومة والطفولة والمطاعيم وعيادات للطوارئ.

كما يحتوي هذا المركز الذي يقدم خدماته لـ 10 آلاف مراجع شهرياً، على قسم للأشعة وقسم للمختبر وصيدلية ومختبر للأسنان، ويعمل في المركز 72 موظف من مختلف التخصصات من أطباء اختصاص وأطباء عامين وأطباء أسنان وصيادلة وممرضين قانونيين وفنيي أشعة ومختبرات وسجلات طبية ومحاسبة واداريين.

فيما تم إنشاء مركز صحي الكرامة الأولي وتجهيزه بمنحة كويتية بلغت حوالي مليون دينار أردني وبمساحة بناء ألف و100 متر مربع.

ويحتوي المركز الذي يقدم خدماته لنحو ألف مراجع شهرياً على عيادات للطب العام وطب الأسنان وعيادات للطوارئ وعيادات للأمومة والطفولة والمطاعيم، وصيدلية وأقسام للمختبر والسجلات والمحاسبة، ويعمل به 23 موظف من مختلف التخصصات من أطباء عامين وطبيب أسنان وصيادلة وممرضين قانونيين وفنيي مختبر ومحاسبين وموظفي سجلات واداريين.

وأكد الهواري استمرار وزارة الصحة بتنفيذ خطتها الاستراتيجية لتوسعة وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية التابعة لها بهدف تطوير وتحسين خدمات الرعاية الصحية في كافة مناطق المملكة ورفع مستويات تقديمها وتحقيق رضا متلقي الخدمة.

وقال الهواري “على الرغم من الإنجاز الكبير الذي حققته الوزارة خلال السنوات الماضية في تطوير البنية التحتية لمستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية، إلاّ أنه ما زال أمامنا الكثير من العمل لتطوير هذه البنية التحتية، حيث إن هناك مراكز صحية قديمة ومراكز صحية مستأجرة نسعى جاهدين لإيجاد الوسائل المناسبة والموارد الكافية لاستبدالها بمباني جديدة تلبي الطموح وتمكننا من تقديم الخدمة الصحية الفضلى للمواطن”.

وأشار الهواري إلى أبرز الإنجازات التي تحققت خلال هذا العام، لافتاً إلى أنه تم افتتاح 9 مراكز صحية في 7 محافظات، وتوسعة مركزين صحيين، وافتتاح وحدة الرنين المغناطيسي وتوسعة وحدة غسيل الكلى بمستشفى النديم، وافتتاح مركزي أسنان تخصصية في مادبا والرمثا، وافتتاح توسعة مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمركز صحي غور المزرعة الذي تنفذه جمعية همتنا بدعم من المتبرعين. هذا بالإضافة إلى حصول مستشفيات البشير على الاعتمادية.

وثمّن الهواري الدور الذي تقوم به مجالس المحافظات لخدمة المجتمعات المحلية ودعم مشاريع وزارة الصحة لتطوير البنية التحتية، كما ثمن الدعم المقدم من دولة الكويت الشقيق لتمويل مشاريع وزارة الصحة في مجال تحديث المستشفيات وإنشاء المراكز الصحية.

وأشار إلى أنّ فعاليات اليوم من وضع حجر الأساس لتوسعة مستشفى معان الحكومي وافتتاح المركزين الصحيين في العقبة تأتي ضمن احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني لسلطاته الدستورية.

وحضر فعاليات اليوم الأمين العام لوزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول ومحافظ العقبة خالد الحجاج ونائب محافظ معان رائد الجعافرة وعدد من نواب محافظتي معان والعقبة ورئيسا وأعضاء مجلسي المحافظتين ومدير إدارة الخدمات بوزارة الصحة المهندسة سعاد نايف ومدير إدارة الرعاية الصحية الأولية الدكتور رياض الشياب ومدير صحة العقبة الدكتور جمال عبيدات ومدير مستشفى معان الحكومي الدكتور وليد الرواد.