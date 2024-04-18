استثمار أموال الضمان وجمعية رجال الأعمال يبحثان سبل التعاون

وطنا اليوم:عقد رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكرية لقاء مع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع وعدد من أعضاء مجلس الإدارة بحضور مدير عام الجمعية وعدد من مديري الصندوق لبحث سبل التعاون المشترك.

و عرض كناكرية خلال اللقاء أبرز مؤشرات الأداء المالي للصندوق واستثمارات الصندوق القائمة في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى المشاريع التي يقوم الصندوق والشركات المملوكة للضمان الاجتماعي بتنفيذها.

وأثنى على الجهود الكبيرة التي تقوم بها الجمعية في توطين وجذب الاستثمار للمملكة، مضيفاً أن الصندوق أبوابه مفتوحة للتعاون مع الجمعية لتحقيق الأهداف الوطنية التي تسهم في تحقيق الرؤى الملكية السامية للنهوض بالاقتصاد الأردني.

من جانبه، أشاد الطباع بجهود صندوق الاستثمار ودوره في تحقيق نمو الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل نوعية للأردنيين، مؤكدا أهمية العمل التشاركي بين الصندوق والجمعية لدعم إقامة مشاريع وطنية كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعربي.

وبحث الطرفان عدداً من فرص التعاون المشترك بهدف تفعيل النشاط الاقتصادي والاستثماري في المملكة والنهوض ببيئة الأعمال.