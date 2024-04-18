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الأردن يدين تدنيس قيادات وجماعات يهودية متطرفة باحات المسجد الأقصى

منذ ساعة واحدة
اليهود يصلُّون فى الأقصى

وطنا اليوم:أدان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة تدنيس قيادات وجماعات يهودية متطرفة لباحات المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بحماية شرطة الاحتلال وبدعم وتعزيز من قبل قيادات سياسية في حكومة السلطة القائمة بالاحتلال تهدد مؤخراً وفي تصريحات متكررة على لسان ما يدعى بوزير الأمن القومي “ايتمار غفير” بأنه سيعمل على زيادة أعداد المقتحمين اليهود وتمكنينهم من أداء صلوات تلموديه في رحاب الأقصى المبارك وذلك كجزء من مخططات مقيته لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم (الستاتيكو) في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف.
وأكد وزير الاوقاف على تمسك المسلمين بحقهم الديني والتاريخي والقانوني في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف , وتحت وصاية ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين , وبوصفه مسجد اسلامي خالص للمسلمين وحدهم ولا يقبل القسمة ولا الشراكة.


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